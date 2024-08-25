Президент Украины во время интервью представителям индийских СМИ сказал, чего достигли украинские военные, благодаря Курской операции, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о Курской операции

Курская операция – это часть большой военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, – только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что Курская операция не позволила российским оккупантам:

захватить Сумскую область,

ослабить наши позиции.

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Владимир Зеленский отметил, что Украине было очень сложно длительное время без помощи партнеров. В частности, было очень сложно перехватить инициативу.

"Это лишь один из этапов замысла, вы его увидите... До конца все цели наших шагов я не могу вам рассказать. Когда все закончится, если у нас все получится, станет очевидным, для чего и что мы делали", – подытожил Зеленский.