Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что такое решение россиян обернулось для ВСУ во время проведения военной операции на Курщине положительным.

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Курщина стала поставщиком оружия для ВСУ

Курщина, как и Белгородщина и ряд приграничных областей, были для российской армии местами расположения складов боеприпасов. Поскольку, со слов Тимочко, ВСУ не наступали на Курщине по тактике выжженной земли и абсолютных разрушений территории, как это делает российская армия, то на начальном этапе в Курской области Россия выступила одним из серьезных поставщиков оружия для ВСУ.

Украинские силы двигались там быстро и занимали военные объекты, поэтому большинство складов врага в руках ВСУ. Чем дальше украинские силы будут продвигаться, тем, вероятнее, что враг будет вывозить свою логистику оттуда или уничтожать, поэтому ВСУ нужно усиливать свою,

– отметил Тимочко.

Украина показала, что в войне нет тупика

Операция в Курской области в корне изменила ситуацию. По словам Тимочко, сейчас пока что зрячим глазом этого в полной мере не видно, но ее результат будет наращен во времени. Он отметил, что Украина продемонстрировала, что в этой войне нет тупика, о котором писали в западной прессе, отмечали военные эксперты и аналитики.

ВСУ могут организовывать и проводить качественные военные операции за пределами внимания российской разведки. Тимочко предположил, что на высших уровнях военной власти удалось почистить вражескую агентуру или же провести операцию так, чтобы враг не воспринял ее всерьез.

Впереди еще очень много работы и для ВСУ, и для врага. Россияне будут пытаться организовать нам противодействие не только на Курщине. Они понимают, если даже выстроят там встречную линию обороны, хотя на это нужно время, все равно украинские силы будут расширять фланги,

– озвучил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск обратил внимание на то, что операция на Курщине и дальнейшее продвижение украинских войск вглубь российской территории в том числе стали возможными из-за налаженной ВСУ логистики и качественной коммуникации.

Россияне не сумели обеспечить себя надлежащими системами ПВО, радиоэлектронной борьбы, чтобы обрезать связь Вооруженных Сил с территории Украины. Это не дает нарушить нашу логистику и подвоз боекомплекта в конкретные места на российской территории,

– объяснил Тимочко.