Исламская революция в Иране перемолола не только саму страну, но и президента США. После захвата заложников в американском посольстве, тогдашний глава Белого Дома Джимми Картер отдал приказ об операции по освобождению заложников. "Орлиный коготь" – одна из худших спецопераций американской армии ВВС и ВМС. Подробнее – смотрите в программе.

Дипломатический ирано-американский кризис

В ноябре 1979 года радикальные исламисты захватили американское посольство в Тегеране. Тысячи вооруженных иранцев, преимущественно студентов, ворвались в здание дипведомства. 66 граждан США стали заложниками новой иранской власти. Новый лидер страны Рухола Хомейни поставил Белому дому свой ультиматум. С одной стороны, речь шла о жизни 50 американцев, а с другой – репутация Вашингтона.

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В США приняли вызов, и начали готовить спецназовцев. 39 Президент Америки Джимми Картер, согласившись на эту миссию на восток, вряд ли надеялся, что Исламская революция перемелет не только их, но и отправит его в "политический" нокаут.



Джимми Картер

Что известно об исламской революции?Это протесты в Иране в течение 1978-1979 годов. Монархию в Иране победили религиозные лидеры, которые выступали против вестернизации страны. Шаху Мохаммеду Пехлеви пришлось бежать. Иран быстро переходил на законы шариата. Новая власть больше не расценивала США как главного стратегического союзника Тегерана. Белый дом для исламистской верхушки Ирана стал олицетворением зла.

Политическая ситуация в Иране

Реза Пехлеви стал последним шахом Ирана. Его реформы и попытки ввести в стране западную модель правления столкнулись с институтом духовного лидерства. Аятоллы, не желая терять влияние, объявили крестовый поход против светской власти. Противостояние было продолжительным. За это время Пехлеви с демократа превратился в тирана.



Мохаммед Реза Пехлеви

Методы сдерживания протестов становились все более кровопролитными, а силовики – все безнаказаннее. В конце концов, участниками протестов против деспотии стали и исламистские радикалы, и умеренная оппозиция.

В Иране голос оппозиции ломали мгновенно и очень жестоко. Главным оппозиционером в стране стал сам Хомейни – рупором, который постоянно нападал на шаха и его прежнюю деятельность. Интересно, что никто в стране не мог больше винить шаха, кроме самого Хомейни,

– отметил бывший премьер-министр Ирана Ибрагим Язди.

Самым авторитетным из аятолл был Хомейни. Он воевал с режимом Пехлеви сидя в Париже, в который был вынужден бежать от преследования лидера Ирана. И когда силу протеста уже было не остановить, шах бежал сначала в Египет. Затем скрывался с семьей в Марокко и Мексике. А потом – осел под крылом союзников в Нью-Йорке.



Рухолла Мусави Хомейни

После 15-летнего изгнания аятолла Хомейни вернулся в Иран. С тех пор он стал главой государства. В войне за власть победили духовные лидеры и шариат. Чтобы закрепить победу, аятолла должен был закончить вендетту с шахом, и убрать опасность попыток Пехлеви вернуться к власти. Поэтому Тегеран обратился в Вашингтон с требованием выдать Резу Пехлеви, которого дома готовились показательно судить за преступления режима.

В Белом Доме отказали. Тогда Хомейни спустил собак: в ноябре 1979 года почти три тысячи студентов напали на посольство США в Тегеране, и захватили 66 американцев в плен.



Иранские студенты возле посольства США в Иране

Попытки американских властей освободить заложников

Сразу после захвата посольства, президент Джимми Картер с дипломатами других стран, которые базировались в Тегеране, пытались освободить заложников дипломатическим путем. Бывший генпрокурор США Рамси Кларк, который имел давние хорошие связи с иранскими чиновниками, тоже не смог помочь. Ему сразу отказали во въезде в Иран.



Рамси Кларк

За несколько дней Иран выдвинул свои условия: заложников отдадут, если США посадят в самолет в Тегеран шаха с семьей. Режим аятолл отвергал попытки поиска альтернативных путей договориться. На стол президенту Джимми Картеру лег план операции на территории Ирана. Он его подписал.

Это все было очень призрачно. Я с самого начала знал, что этот замысел ни к чему хорошему не приведет. Хотя, со стороны казалось, будто шанс есть. Я читал об этой операции, когда украл газету в плену,

– рассказал бывший заложник иранцев Джон Ламберт.

Подготовка к спецоперации "Орлиный коготь"

Подготовка длилась почти четыре месяца. К апрелю 1980 иранцы отпустили 13 заложников: несколько женщин и афроамериканцев. Еще 53 так и оставались в неволе. Участие в спецоперации "Орлиный коготь" принимала американская армия: флот, воздушные силы и морская пехота. На восьми вертолетах спецназовцы должны были вылететь за заложниками, освободить их и вернуться на авианосец.

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Полковник в отставке Русс Тарп пояснил, что задачей армии было прибыть на "Пустыню один" (специальная зона), перезаправить вертолеты на максимум. После этого их надо было оставить на прикрытие ночью. А уже следующей ночью – доставить "рейнджеров" и группы "Дельта" в Тегеран, чтобы они штурмом взяли посольство и освободили заложников.

Между тем, вторая группа американских коммандос должна была вывести из строя электроснабжение, чтобы усложнить иранцам сопротивление. Третья получила задание захватить военный аэродром, чтобы обеспечить надежное прикрытие. Никто не ожидал, что все пойдет наперекосяк.



В арсенале американской армии были мощные летательные аппараты

Проведение военной операции

День Х настал 24 апреля 1980 года – операция "Орлиный коготь" стартовала. С авианосца "Нимиц" в воздух поднялись восемь вертолетов с спецназначениями. Двум из них сразу пришлось сесть из-за механических проблем. Остальные опоздали в точку прибытия на полтора часа. Пилоты были не готовы к песчаным бурям.



Авианосец ВМФ США "Нимиц"

Точка приземления "Пустыня один" должна была стать секретной, но во время операции на пути у американских военных появился рейсовый автобус. Всех пассажиров пришлось задержать. Позже был замечен иранский танкер с контрабандным топливом. По требованию грузовик не остановился, поэтому его ликвидировали. Вместо восьми вертолетов, на первом этапе операции рабочими остались только пять.

Возникла большая дискуссия относительно дальнейших действий. Стало очевидно, что у нас просто не хватает вертолетов, чтобы доставить всех военных на место назначения. И мы решили покинуть Иран. Сели в остальные вертолеты, и уже готовились ехать домой,

– отметил полковник в отставке Русс Тарп.

При взлете, в условиях песчаной бури, вертолет столкнулся с переполненным топливом самолетом-заправщиком "Геркулесом", который прибыл для дозаправки вертушек. Хомейни уже знал об американцах и выслал группы на перехват чужих. Эвакуацию провели в тяжелых условиях. Спешили, поэтому технику и тела своих людей пришлось оставить.



Остатки сожженного вертолета

Президент Америки Джимми Картер выступил с заявлением, в котором выразил глубокие соболезнования по поводу того, что произошло.

Там не было битвы, не было столкновения, но, к моему глубокому сочувствию, восемь членов экипажа обоих воздушных судов, взорвались, убиты. Еще несколько получили ранения. Наши люди немедленно покинули Иран, а те, кто пострадал, получили медицинскую помощь,

– прокомментировал 39 президент США.

Хомейни распорядился, чтобы заложников разделили. Теперь их держали группами по несколько человек во многих точках, разбросанных по всей стране. Стало невозможным освободить их силой в один момент. Иранцы иконизировали обломки американского самолета и вертолета. В течение длительного времени они были символом поражения Америки, а также того, что новая власть страны имеет Божественное происхождение.



Цитата аятоллы Хомейни

Как заложники оказались на свободе

Судьба заложников была плачевной. Штаты планировали новую спецоперацию, но в июле 1980 года шах Пехлеви проиграл личную войну с Ираком. Вопрос выдачи его иранцам отпало. Уже в сентябре 1980 года началась ирано-иракская война. На стороне Ирака стал Египет и Лига арабских стран – всего 21 государство. Тегеран получил через третьи руки сообщение, что американцы могут помочь с оружием. Так лед в отношениях тронулся.

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Еще через год Вашингтон отменил санкции против Ирана, аятолла отдал заложников. После 444 дней в неволе 50 американцев торжественно возвращались домой. Президент Картер пытался использовать их возвращения в походе на выборы 1981 года. Он мог получить второй президентский срок.

Я мог бы начать военную операцию против Ирана. Я был сильным и решительным, и мог бы стереть Иран с лица земли,

– отметил Джимми Картер.

Но именно провал спецоперации "Орлиный Коготь" и жертвы среди военных взорвали его рейтинг. С 1980 года прошло много времени. Аятоллы продолжают антиамериканскую риторику и курят полосатые флаги. В Белом Доме иранский вопрос снова используют для рейтинга президента, на этот раз отсылая послания в виде ракетных ударов.