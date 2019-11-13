Захват самолета палестинцами: как происходила наиболее рискованная операция спасения заложников

Арабский терроризм в 70-х перекинулся на авиалинии. В 1976 году экстремисты захватили пассажирский лайнер компании "Эйрфранс". На борту самолета было 248 пассажиров. Ценой их жизней было освобождение полсотни заключенных боевиков. Планы террористов спутали израильские коммандос. Операция "Молния" (в израильском варианте: операция "Йонатан") стала легендой борьбы с терроризмом.

Детальный досмотр пассажиров, металлоискатели, просвечивание багажа и ручной клади – сегодня аэропорты стали местом с самыми требовательными условиями безопасности. И каждый раз изменения в список требований к пассажирам вносили после того, как самолеты становились легкой добычей для террористов.

Интересно! Бои за Донецкий аэропорт: как украинские военные защищались от российских боевиков

"В 60-х и 70-х годах не было тотальной угрозы террористических актов. Не было этих рамок, сканеров и телевизоров. Людей спокойно выпускали на взлетную полосу. После Второй мировой войны царила атмосфера очень благодушная", – рассказал военный эксперт и ведущий Армия FM Александр Шульман.

В период с 1958 по 1967 год во всем мире было около 40 угонов. А в течение пятилетнего периода с 1968 по 1972 год произошло 326 авиаугонов, то есть инцидент каждые 5-6 дней. Авиатерроризм стал одним из основных инструментов арабского движения за освобождение Палестины. А их главной целью стал Израиль.

Прошло 5 лет с создания государства Израиль и ему окружающие страны объявили войну. Таким образом Израиль воюет с самого рождения и по сегодня. Представьте себе, что в то время у Израиля было 3-4 миллиона человек, а вокруг сотни миллионов врагов,

– заявил почетный консул Израиля в западном регионе Украины Олег Вишняков.

В 1970 году палестинцы захватили четыре пассажирских лайнера которые направлялись в Нью Йорк и Лондон. Их посадили на заброшенном аэродроме Доусон Филд в Иордании. Самолеты взорвали, а 300 заложников отпустили, а полсотни израильтян стали живым товаром, на который боевики выменяли свободу своих арестованных ранее соратников.



Подрыв самолета палестинцами

"Тогда стало понятно, что ни к чему хорошему переговоры с террористами не приводят. Потому что они понимают, что их тактика работает и надо проводить теракты далее", – сообщил военный эксперт Александр Шульман.

Чтобы уберечься от воздушных пиратов, израильтяне взяли свои авиаперевозки под охрану. Специально обученные бывшие коммандос под видом пассажиров летали в командировки рейсами национальной авиакомпании. Это временно остановило палестинцев, вскоре они начали охотиться за израильскими пассажирами на международных авиалиниях.

27 июня 1976 года из Тель-Авива в Париж вылетел пассажирский Airbus A300. Маршрут пролегал через Афины, где сделали подзаправку и подбирал пассажиров.



Пассажирский самолет

"Дело в том, что в Греции достаточно спокойно относились к жителям арабских стран и к боевикам, потому что они на территории Греции особо не хулиганили", – пояснил военный эксперт Александр Шульман.

Среди 58 человек, которые поднялись на борт самолета, было четверо похитителей, которые легко "ассимилировались" в афинском аэропорту, который страдал от забастовки наземного персонала.

Через восемь минут после того, как самолет оторвался от взлетной полосы афинского аэропорта, террористы открыли карты. Судьба 248 пассажиров и 12 членов экипажа зависла в прямом смысле в воздухе.



За восемь минут до захвата самолета террористами

Группа террористов, совершавшая этот террористический акт, в 1976 году вышла из Палестины. Однако они боролись за освобождение людей, которые относились к Германии, как говорит советник министра МВД Юрий Тандит.

Именно поэтому среди угонщиков самолета были немцы. Вилфрид Безе и Бригитта Кулман принадлежали к террористической группировке "Красных ячеек".



Что такое Революционные ячейки

Самолет развернули с направления на Париж и посадили в ливийском Бенгази. Первоначальный план остаться на побережье Средиземного моря не подошел местному лидеру. Муамар Каддафи, который уже тогда не боялся конфликтовать со странами Запада, похищенный палестинцами самолет у себя принимать не согласился. Не исключено, что не хотел навлечь проблем с израильскими спецназовцами.



Почему арабские страны против использования их аэродромов

После семичасовой остановки в Бенгази террористы отпустили только двух женщин, одну беременную и еще одну, которая летела на похороны матери в Лондон. После этого самолет поднялся в воздух и взял курс на Уганду.

Центральноафриканская страна на берегу острова Виктория определенно была вне логической зоны досягаемости израильских штурмовиков. Да и тамошний правитель боевикам не отказал. Иди Амин Дада был необычным даже по меркам Африки.

Отличался жестокостью. За его правления было убито более 300 тысяч человек. Несколько тысяч он убил лично,

– пояснил военный эксперт Александр Шульман.

На момент его прихода к власти в 71-м, Уганда дружила с Израилем. Их объединяло общее прошлое колоний Великобритании. В свое время даже в армию Иди Амина тренировали инструкторы Цахала, то есть Вооруженных сил Израиля.



Иди Амин Дада

Иди Амин Дада согласился принять самолет с заложниками. Что подтолкнуло его к таким шагам – точно не известно. Вероятнее всего, он просто был не против засветиться на международном уровне в качестве переговорщика, чтобы выйти из образа опасного людоеда, знакомство с которым нежелательно.

"Он занимал явно проарабскую и пропалестинскую позицию и поэтому принял палестинских террористов, как дорогих гостей", – заявил военный эксперт Александр Шульман.

Читайте также: Операция "Хаски" – мафия против фашистов

28 июня палестинское движение сопротивления сформулировало требования. Они требовали 5 миллионов долларов и освобождение 53 арестованных боевиков. После прибытия в Энтеббе заложникам устроили фильтрацию и отделили евреев от пассажиров других национальностей.

Чем закончились переговоры – смотрите в видео.