Захоплення літака палестинцями: як відбувалася найбільш ризикована операція порятунку заручників

Арабський тероризм у 70-х перекинувся на авіалінії. У 1976 році екстремісти захопили пасажирський лайнер компанії "Ейрфранс". На борту літака було 248 пасажирів. Ціною їхнього життя було звільнення пів сотні ув'язнених бойовиків. Плани терористів сплутав ізраїльський командос. Операція "Блискавка" (в ізраїльському варіанті: операція "Йонатан") стала легендою боротьби з тероризмом.

Детальний огляд пасажирів, металошукачі, просвічування багажу і ручної поклажі – сьогодні аеропорти стали місцем із найвимогливішими умовами безпеки. І кожного разу зміни у список вимог до пасажирів вносили після того, як літаки ставали легкою здобиччю для терористів.

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"В 60-х та 70-х роках не було тотальної загрози терористичних актів. Не було цих рамок, сканерів та телевізорів. Людей спокійно випускали на злітну смугу. Загалом після Другої світової війни панувала атмосфера дуже благодушна", – розповів військовий експерт та ведучий Армія FM Олександр Шульман.

У період з 1958 по 1967 рік у всьому світі було близько 40 викрадень. А впродовж п’ятирічного періоду з 1968 по 1972 рік відбулося 326 авіаугонів, тобто інцидент кожні 5-6 днів. Авіатероризм став одним з основних інструментів арабського Руху за Визволення Палестини. А їх головною ціллю Ізраїль.

Минуло 5 год від створення держави Ізраїль і йому навколишні країни оголосили війну. Таким чином Ізраїль воює від самого народження і по сьогодні. Уявіть собі, що в той час в Ізраїлю було 3-4 мільйони людей, а навколо сотні мільйонів ворогів,

– заявив почесний консул Ізраїлю в західному регіоні України Олег Вишняков.

У 1970 році палестинці захопили чотири пасажирські лайнери які прямували до Нью Йорка і Лондона. Їх посадили на закинутому аеродромі Доусон Філд в Йорданії. Літаки підірвали, а 300 заручників відпустили, а пів сотні ізраїльтян стали живим товаром, на який бойовики виміняли свободу своїх арештованих раніше соратників.



Підрив літака палестинцями

"Тоді стало зрозуміло, що ні до чого хорошого переговори з терористами не приводять. Тому що вони розуміють, що їх тактика працює і треба проводити теракти далі", – повідомив військовий експерт Олександр Шульман.

Щоб вберегтися від повітряних піратів ізраїльтяни взяли свої авіаперевезення під охорону. Спеціально навчені колишні командос під виглядом пасажирів літали у відрядження рейсами національної авіакомпанії. Це тимчасово зупинило палестинців, незабаром вони почали полювати за ізраїльськими пасажирами на міжнародних авіалініях.

27 червня 1976 року з Тель-Авіва до Парижа вилетів пасажирський Airbus A300. Маршрут пролягав через Афіни, де зробили підзаправку і добирав пасажирів.



Пасажирський літак

"Річ у тім, що в Греції достатньо спокійно відносилися до мешканців арабських країн і до бойовиків, бо вони на території Греції особливо не хуліганили", – пояснив військовий експерт Олександр Шульман.

Серед 58 людей, які піднялись на борт літака було четверо викрадачів, які легко "асимілювалися" в афінському аеропорту, який потерпав від страйку наземного персоналу.

Через вісім хвилин після того, як літак відірвався від злітної смуги афінського аеропорту терористи відкрили карти. Доля 248 пасажирів і 12 членів екіпажу зависла у прямому значенні в повітрі.



За вісім хвилин до захоплення літака терористами

Група терористів, яка здійснювала цей терористичний акт, в 1976 році вийшла з Палестини. Проте боролися вони за звільнення людей, які відносилися до Німеччини, – радник міністра МВС Юрій Тандіт.

Саме тому серед викрадачів літака були німці. Вілфрід Бьозе та Бригітта Кулман належали до терористичного угрупування "Червоних комірок".



Що таке Революційні осередки

Літак розвернули із напрямку на Париж і посадили в Лівійському Бенгазі. Початковий план залишитися на узбережжі Середземного моря не підійшов місцевому лідеру. Муамар Каддафі, який вже тоді не боявся конфліктувати з країнами Заходу, викрадений палестинцями літак у себе приймати не погодився. Не виключено, що не хотів накликати проблем з ізраїльськими спецпризначенцями.



Чому арабські країни проти використання їх летовищ

Після семигодинної зупинки в Бенгазі терористи відпустили тільки двох жінок: одну вагітну і ще одну, яка летіла на похорони матері в Лондон. Після цього літак піднявся в повітря і взяв курс на Уганду.

Центральноафриканська країна на березі острова Вікторія виразно була поза логічною зоною досяжності ізраїльських штурмовиків. Та й тамтешній правитель бойовикам не відмовив. Іді Амін Дада був незвичним навіть за мірками Африки.

Вирізнявся жорстокістю. За його правління було вбито понад 300 тисяч людей. Декілька тисяч він вбив особисто,

– пояснив військовий експерт Олександр Шульман.

На момент його приходу до влади в 71-му, Уганда товаришувала з Ізраїлем. Їх об’єднувало спільне минуле колоній Великої Британії. Свого часу навіть армію Іді Аміна тренували інструктори ЦАХАЛу, тобто Збройних сил Ізраїлю.



Іді Амін Дада

Іді Амін Дада погодився прийняти літак із заручниками. Що підштовхнуло його до таких кроків – достеменно не відомо. Найімовірніше він просто був не проти засвітитися на міжнародному рівні у якості перемовника, щоб вийти із образу небезпечного людожера, знайомство з яким не бажане.

"Він займав явно проарабську та пропалестинську і тому прийняв палестинських терористів, як дорогих гостей", – заявив військовий експерт Олександр Шульман.

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28 червня Палестинський Рух Опору сформулював вимоги. Вони вимагали 5 мільйонів доларів і звільнення 53 арештованих бойовиків. Після прибуття в Ентеббе заручникам влаштували фільтрацію і відділили євреїв від пасажирів інших національностей.

Чим закінчилися перемовини – дивіться у відео.