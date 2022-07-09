Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он говорит, что "оперативная пауза" россии вынужденная.

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По словам Фейгина, если бы была возможность наступать и выйти на границы Донецкой области, захватить Краматорск и Славянск, то они точно это сделали бы.

Если есть возможности, резервы и силы для наступления, то они бы это не делали. Мы ведь не раз видели, что путин что-то заявляет, а делает россия наоборот, поэтому это все для публики,

– заявил он.

Правозащитник напомнил, что так было с Мариуполем, когда он говорил, что не будет штурма "Азовстали". Поэтому сейчас Россия действительно взяла паузу.

Фейгин объяснил, что в данном случае, на "оперативную паузу" повлияли два важных фактора:

"Первое – те резервы, которые сейчас могли бы бросить в бой на захват Донецкой области, исчерпаны. Там не осталось сил и личного состава, чтобы штурмовать позиции ВСУ".

"Второе – очевидно, что западное вооружение начало работать и приносить реальные результаты. Постоянно ВСУ избивают по составам оккупантов".

"Говорят, что украинские военные уничтожили 15 – 20% составов оккупантов, которые необходимы для ведения боевых действий. Если это действительно так, то как россиянам наступать?", – спрашивает Фейгин.

Он считает, что оперативная пауза вызвана этими двумя факторами. Если бы никаких проблем с боеприпасами, бронетехникой и атаками от ВСУ не было, то наверняка наступление продолжилось бы.

А теперь оккупанты действуют осторожно. Сейчас идет перегруппировка, пополняются резервы, идет ротация, решается вопрос, что делать со складами. А на это нужно время – неделя или две,

– заявил правозащитник.

По его мнению, еще одной причиной "оперативной паузы" россиян может стать то, что в Кремле не понимают, что делать с Херсоном, где продвигаются ВСУ.

"Мне кажется, что там сейчас решают вопрос строить оборону и ждать или не ждать. Там тоже сидят с карандашом и предполагают, что можно сделать", – считает Фейгин.

Он добавил, что это трудный вопрос и какое-то время он будет решаться. Поэтому, скорее всего, в ближайшие дни масштабных действий не будет.

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Кстати, на днях российское министерство обороны официально заявило, что берет паузу в боевых действиях в войне против Украины. Такое решение аргументируют необходимостью осуществить "пополнение боевых возможностей" подразделений русской армии.

Об уменьшении активности оккупантов указывают и аналитики из американского Института исследования войны. Там отметили, что впервые за 133 дня войны россия не похвасталась никакими успехами.