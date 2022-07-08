Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он говорит, что оккупанты исчерпали свой наступательный потенциал.

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По его словам, оккупанты еще могут проводить штурмовые действия, но только на отдельных участках одного направления.

Им нужно усиление для того, чтобы преуспеть в наступательной операции. Поэтому на каждом этапе следует вводить новые силы для наращивания усилий. Однако у них такой возможности нет,

– заявил военный эксперт.

Жданов уверен, что россияне вынуждены сегодня перейти к "оперативной паузе", чтобы накопить резервы и поставить их на передний край фронта.

Он добавил, что то что ВСУ уничтожили склады с боеприпасами и техникой оккупантов, в ближайшее время повлияет на активность боевых действий на переднем крае противника.

"Нехватка боеприпасов и топлива скажется на боеспособности частей на передовой", – считает эксперт.

Жданов об уничтожении складов и "оперативной паузе" оккупантов: видео



Кстати, на днях российское министерство обороны официально заявило, что берет паузу в боевых действиях в войне против Украины. Такое решение аргументируют необходимостью осуществить "пополнение боевых возможностей" подразделений российской армии.

Об уменьшении активности оккупантов указывают и аналитики из американского Института исследования войны. Там отметили, что впервые за 133 дня войны российское минобороны не похвасталось никакими успехами.