Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он говорит, что оккупанты исчерпали свой наступательный потенциал.
К теме Война должна закончиться только на условиях Украины, – Подоляк назвал их
По его словам, оккупанты еще могут проводить штурмовые действия, но только на отдельных участках одного направления.
Им нужно усиление для того, чтобы преуспеть в наступательной операции. Поэтому на каждом этапе следует вводить новые силы для наращивания усилий. Однако у них такой возможности нет,
– заявил военный эксперт.
Жданов уверен, что россияне вынуждены сегодня перейти к "оперативной паузе", чтобы накопить резервы и поставить их на передний край фронта.
Он добавил, что то что ВСУ уничтожили склады с боеприпасами и техникой оккупантов, в ближайшее время повлияет на активность боевых действий на переднем крае противника.
"Нехватка боеприпасов и топлива скажется на боеспособности частей на передовой", – считает эксперт.
Жданов об уничтожении складов и "оперативной паузе" оккупантов: видео
Кстати, на днях российское министерство обороны официально заявило, что берет паузу в боевых действиях в войне против Украины. Такое решение аргументируют необходимостью осуществить "пополнение боевых возможностей" подразделений российской армии.
Об уменьшении активности оккупантов указывают и аналитики из американского Института исследования войны. Там отметили, что впервые за 133 дня войны российское минобороны не похвасталось никакими успехами.