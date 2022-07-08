Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він каже, що окупанти вичерпали свій наступальний потенціал.

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За його словами, окупанти ще можуть проводити штурмові дії, але лише на окремих ділянках одного напрямку.

Їм потрібне підсилення для того, щоб мати успіх у наступальній операції. Тому на кожному етапі треба вводити нові сили для нарощування зусиль. Проте у них такої можливості немає,

– заявив військовий експерт.

Жданов переконаний, що росіяни змушені сьогодні перейти до "оперативної паузи", щоб накопичити резерви і поставити їх на передній край фронту.

Він додав, що те, що ЗСУ знищили склади з боєприпасами та технікою окупантів, найближчим часом вплине на активність бойових дій на передньому краї противника.

"Обмаль боєприпасів, обмаль топлива скажеться на боєздатності частин на передовій", – вважає експерт.

Жданов про знищення складів та "оперативну паузу" окупантів: відео



До слова, днями російське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України. Таке рішення аргументують необхідністю здійснити "поповнення бойових можливостей" підрозділів російської армії.

Про зменшення активності окупантів вказують і аналітики з американського Інституту дослідження війни. Там відзначили, що вперше за 133 дні війни російське міноборони не похвалилося жодними успіхами.