російське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України. Таке рішення аргументують необхідністю в підрозділах російських окупантів здійснити "поповнення бойових можливостей".

Варте уваги росія виснажується – вона має сили атакувати тільки на одному напрямку фронту, – Данілов

Про зменшення активності російської армії вказують і аналітики з американського Інституту дослідження війни. Там відзначили, що вперше за 133 дні війни російське міноборони не похвалилося ніякими досягненнями у війні проти України. Вони перед тим по декілька разів на день могли розказувати небилиці, яких ніколи насправді не було (як, для прикладу, фейк про знищення двох установок HIMARS). Але цього разу взагалі нічого "переможного" не озвучили.

Виснаженні боями

У війні проти України російське міноборони керується не військовою доцільність, а вказівками кремля. А для їх виконання інколи треба "завалити суперника горою трупів". Саме так можна охарактеризувати бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. російські окупанти кинули всі сили для захоплення цих міст. І все заради того, щоб російський диктатор владімір путін міг похвалитися захопленням усієї Луганської області. Правда йому про це повідомляли ще тоді, коли в Луганській області тривали бої.

За попередніми даними, лише в боях за Лисичанськ росіяни втратили тисячі вбитими та пораненими. А просунутися вперед їм вдалося лише завдяки тому, що мали значну перевагу над українськими захисниками в живій силі та техніці.

Тож тепер росіянам треба "поновлювати запаси". А для цього потрібен час. От і вирішили там "взяти паузу в боях". За цей час, відзначають аналітики, можна очікувати досить незначні наступальні дії. Цей метод ворог використовуватиме для того, щоб підготуватись до масштабнішого наступу.

Про втрати ворога вказують і в щоденних звітах Генштабу ЗСУ. Станом на 7 липня українські військові ліквідували 36650 російських загарбників. А також знищили 1602 танки, 3797 бойових броньованих машин, 815 артилерійських систем та 247 реактивних систем залпового вогню.

"Паузою" росіян можна також пояснити те, що вони втратили чимало складів з озброєнням та особовим складом, що були доволі далеко від лінії фронту. Українські військові протягом декількох днів завдали прицільних ударів з РСЗВ HIMARS по базах окупантів в Мелітополі, Донецьку, Сніжному, Кадіївці та інших містах. Тим самим вони порушили ланцюги постачання озброєння на лінію фронту, що ускладнило подальший наступ.

Дивіться відео про те, як українські військові встановили прапор на острові Зміїний