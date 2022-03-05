Однако этого объединения больше нет. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
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Войска оккупантов понесли большие потери
Он объяснил, что частично объединение пошло под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери. Частично заблудилось в местных оврагах, частично – уничтожили.
Теперь этого объединения нет,
– подчеркнул Арестович.
Также советник главы ОП рассказал, что в Победе Броварского района накрыли с воздуха 15-ю отдельную мотострелковую бригаду из Самары.
Отметим, в Генштабе Вооруженных сил Украины 4 марта сообщили, что пророссийские боевики проводят наступательную операцию на Северском направлении, потому что хотят продвинуться в Киев и Бровары.
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