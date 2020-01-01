Оператор украинской ГТС окончательно отделился от "Нафтогаза"

Независимый "Оператор ГТС Украины" окончательно отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу. По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украина выполнила норму третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным союзником.

На своей странице в фейсбуке Коболев поздравил проектные команды оператора ГТС, "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" со своевременной и успешной реализацией важного национального проекта.

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"Нафтогаз" перестал быть акционером оператора ГТС, но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине,

– подчеркнул глава правления компании.

По его словам, это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины.

В то же время сам "Нафтогаз" отметил, что европейские партнеры официально подтвердили соответствие анбандлинга требованиям третьего энергопакета Евросоюза.

"Еще полгода назад этот результат казался недостижимым. Сегодня все работает, как надо. Наш рынок стал прозрачнее, у предприятий появились новые возможности, у страны – больше уверенности в безопасности поставок газа", – отметили в компании "Нафтогаз".

Что такое анбандлинг? Анбандлинг – это форма структуризации бизнеса, которая предусматривает разделение его видов. Например, в вопросе газа говорится о разделении сфер добычи, снабжения и транспортировки.