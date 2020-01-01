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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Оператор української ГТС остаточно відокремився від "Нафтогазу"

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      У "Нафтогазі" заявили про завершення анбандлінгу / 104.ua

      Незалежний "Оператор ГТС України" остаточно відокремився від групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, Україна виконала норму третього енергопакету ЄС і довела, що є відповідальним та надійним союзником.

      На своїй сторінці у фейсбуці Коболєв привітав проєктні команди оператора ГТС, "Укртрансгазу" і "Нафтогазу" з вчасною та успішною реалізацією важливого національного проєкту.

      Цікаво: Новий газовий контракт: Україна транспортувала в ЄС перші кубометри газу

      "Нафтогаз" перестав бути акціонером оператора ГТС, але стає його великим клієнтом, а також готовий по-партнерськи підтримувати в ініціативах направлених на розвиток цивілізованого та конкурентного газового ринку в Україні,
      – наголосив голова правління компанії.

      За його словами, це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України.

      Водночас сам "Нафтогаз" зазначив, що європейські партнери офіційно підтвердили відповідність анбандлінгу вимогам третього енергопакету Євросоюзу.

      "Ще півроку тому цей результат здавався недосяжним. Сьогодні все працює, як треба. Наш ринок став прозорішим, у підприємств з'явилися нові можливості, у країни – більше впевненості у безпеці постачання газу", – наголосили у компанії "Нафтогаз".

      Що таке анбандлінг?Анбандлінг – це форма структуризації бізнесу, яка передбачає розділення його видів. Наприклад, у питанні газу мовиться про розділення сфер видобутку, постачання та транспортування.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ГТС Нафтогаз Ринок газу Газ Андрій Коболєв
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