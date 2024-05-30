Об этом заявил народный депутат Александр Гайду, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

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Украинские операторы смогут вдвое быстрее строить базовые станции

"Важно ускорить процессы землеотвода и доступа для строительства новых объектов сети. А именно установление базовых станций, особенно вдоль автомобильных и железнодорожных путей Украины", – заявил политик в своих соцсетях после визита на место установки башен связи в Киевской области мобильного оператора "Киевстар" вместе со специалистами этой компании.



Александр Гайду и работники Киевстара / Фото из соцсетей Александра Гайду

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал на своем заседании законопроект №9549, который должен упростить и ускорить отвод земельных участков для инфраструктуры связи. Операторы используют небольшие участки площадью 1-5 соток, и законопроект позволит вдвое сократить отвод земли: с 6 до 2-3 месяцев.

В Министерстве цифровой трансформации, которое инициировало принятие данного законопроекта, отмечают, что такой шаг позволит всем операторам отрасли вдвое ускорить развитие инфраструктуры связи вдоль дорог, а также в селах, на прифронтовых и деоккупированных территориях. С 2022 года действует закон, который сократил время отвода участков для башен до шести месяцев, тогда как до этих изменений процесс длился до полутора лет.

Но даже полугодовой срок отвода земли под объекты мобильной связи не соответствует вызовам военного времени. Как указывают разработчики законопроекта №9549 в пояснительной записке, действующая процедура в условиях войны тормозит развитие сетей в тылу и их восстановление в прифронтовых и пострадавших от вражеской оккупации регионах. Тысячи базовых станций разрушены, с некоторыми владельцами земель невозможно установить связь для возобновления правоотношений аренды/субаренды, тогда как реализация норм законопроекта позволит оперативно – на 3-5 месяцев быстрее – восстанавливать связь на деоккупированных территориях, а также в местностях, подвергшихся разрушениям от вражеских ударов, в частности отводить участки для строительства базовых станций "с нуля", использовать земельный сервитут для строительства базовой станции, устанавливать временные средства мобильной связи.

Законопроект №9549 позволит решить критически важные задачи для развития инфраструктуры связи. По оценкам экспертов отрасли, покрытие ключевых дорог страны увеличится с 80% до 95% в течение следующих 24 месяцев после принятия документа. Дополнительное покрытие 1600 километров автодорог технологией 4G позволит предоставить и/или улучшить связь для более 100 тысяч абонентов в отдаленных местностях. Связь получат до 1500 сел, где проживает около 600 тысяч человек. Внутренняя миграция населения на запад Украины требует расширения сетей в этих регионах, доступа к 4G-связи нуждаются также и модульные городки.

Благодаря стремительному развитию сетей мобильной связи местные бюджеты получат дополнительный финансовый ресурс от уплаты земельного налога операторами от 3,5 миллиона гривен, ведь речь идет об установке нескольких тысяч новых базовых станций в разных местностях Украины.

Развитие сетей мобильной связи по разным оценкам способствует оживлению экономической активности населения и росту экономики. Так по данным Минцифры, которые содержатся в Стратегии развития электронных коммуникаций до 2030 года, операторы мобильной связи за следующие 7 лет готовы инвестировать в развертывание и совершенствование сетей 6 миллиардов долларов. Согласно исследованию Международного общества телекоммуникаций, рост проникновения мобильных технологий на 1% добавляет 0,06% к росту ВВП на душу населения. Всемирный банк подсчитал, что рост количества подключений к 4G на 10% обеспечивает экономический рост на 1,3%.