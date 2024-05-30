Про це заявив народний депутат Олександр Гайду, голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

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Українські оператори зможуть удвічі швидше будувати базові станції

"Важливо прискорити процеси землевідведення та доступу для будівництва нових об'єктів мережі. А саме встановлення базових станцій, особливо вздовж автомобільних та залізничних шляхів України", – заявив політик у своїх соцмережах після візиту на місце встановлення веж зв'язку у Київській області мобільного оператора "Київстар" разом із фахівцями цієї компанії.



Олександр Гайду та працівники Київстару / Фото з соцмереж Олександра Гайду

Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики підтримав на своєму засіданні законопроєкт №9549, який має спростити і прискорити відведення земельних ділянок для інфраструктури зв'язку. Оператори використовують невеликі ділянки площею 1-5 соток, і законопроєкт дозволить удвічі скоротити відведення землі: з 6 до 2-3 місяців.

У Міністерстві цифрової трансформації, яке ініціювало прийняття даного законопроєкту, зауважують, що такий крок дозволить усім операторам галузі удвічі прискорити розвиток інфраструктури зв'язку уздовж доріг, а також у селах, на прифронтових та деокупованих територіях. З 2022 року діє закон, який скоротив час відведення ділянок для веж до шести місяців, тоді як до цих змін процес тривав до півтора року.

Але навіть піврічний термін відведення землі під об'єкти мобільного зв'язку не відповідає викликам воєнного часу. Як вказують розробники законопроєкту №9549 у пояснювальній записці, чинна процедура в умовах війни гальмує розвиток мереж в тилу та їх відновлення у прифронтових і постраждалих від ворожої окупації регіонах. Тисячі базових станцій зруйновані, з деякими власниками земель неможливо встановити зв'язок для поновлення правовідносин оренди/суборенди, тоді як реалізація норм законопроєкту дозволить оперативно – на 3-5 місяців швидше – відновлювати зв'язок на деокупованих територіях, а також у місцевостях, які зазнали руйнувань від ворожих ударів, зокрема відводити ділянки для будівництва базових станцій "з нуля", використовувати земельний сервітут для будівництва базової станції, встановлювати тимчасові засоби мобільного зв'язку.

Законопроєкт №9549 дозволить вирішити критично важливі завдання для розвитку інфраструктури зв'язку. За оцінками експертів галузі, покриття ключових доріг країни збільшиться з 80% до 95% протягом наступних 24 місяців після прийняття документа. Додаткове покриття 1600 кілометрів автошляхів технологією 4G дозволить надати та/або покращити зв'язок для понад 100 тисяч абонентів у віддалених місцевостях. Зв'язок отримають до 1500 сіл, де проживає близько 600 тисяч людей. Внутрішня міграція населення на захід України вимагає розширення мереж у цих регіонах, доступу до 4G-зв'язку потребують також і модульні містечка.

Завдяки стрімкому розвитку мереж мобільного зв’язку місцеві бюджети отримають додатковий фінансовий ресурс від сплати земельного податку операторами від 3,5 мільйона гривень, адже ідеться про встановлення декількох тисяч нових базових станцій у різних місцевостях України.

Розвиток мереж мобільного зв'язку за різними оцінками сприяє пожвавленню економічної активності населення та зростанню економіки. Так за даними Мінцифри, які містяться у Стратегії розвитку електронних комунікацій до 2030 року, оператори мобільного зв’язку за наступні 7 років готові інвестувати у розгортання та удосконалення мереж 6 мільярдів доларів. Згідно з дослідженням Міжнародного товариства телекомунікацій, зростання проникнення мобільних технологій на 1% додає 0,06% до зростання ВВП на душу населення. Світовий банк підрахував, що зростання кількості підключень до 4G на 10% забезпечує економічне зростання на 1,3%.