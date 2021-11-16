Соответствующее заявление об отставке Ткаченко 16 ноября в кулуарах парламента сделал глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

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Арахамия о желании Ткаченко уходить в отставку

Глава фракции отметил, что все нардепы от "Слуги народа" узнали о решении Ткаченко покинуть пост министра из новостей. По мнению Арахамии, это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из СМИ узнает, что "он как-то там психанул и что-то там написал".

Я не думаю, что при таком подходе он имеет шансы быть уволенным,

– подытожил политик.

На уточняющий вопрос о том, что будет делать фракция, Арахамия ответил: "Просто не будем голосовать – и все: пусть тогда будет заложником этой ситуации".

Нардеп также отметил, что Ткаченко следовало бы сначала обсудить свое решение уйти в отставку с членами фракции "Слуга народа": "Он должен был прийти на фракцию, сказать, что, мол, не согласен с такими позициями и хочет уйти. Если он так почему-то не сделал, то получит последствия", – пояснил Арахамия. Однако уточнил, что на фракции этот вопрос не обсуждали, ведь запрос от Ткаченко не поступал.

Обратите внимание! Зато бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 15 ноября заявил, что политсила решила удовлетворить заявление об отставке министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Заявление Ткаченко об отставке с поста главы Минкульта: коротко