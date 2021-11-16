Відповідну заяву щодо відставки Ткаченка 16 листопада у кулуарах парламенту зробив глава фракції "слуг" Давид Арахамія.

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Арахамія про бажання Ткаченка йти у відставку

Очільник фракції зазначив, що всі нардепи від "Слуги народу" дізналися про рішення Ткаченка залишити посаду міністра з новин. На думку Арахамії, це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім зі ЗМІ дізнається, що "він якось там психанув і щось там написав".

Я не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим,

– підсумував політик.

На уточнювальне запитання про те, як чинитиме фракція, Арахамія відповів: "Просто не голосуватимемо – і все: хай тоді буде заручником цієї ситуації".

Нардеп також наголосив, що Ткаченку варто було б спершу обговорити своє рішення піти у відставку з членами фракції "Слуга народу": "Він мав прийти на фракцію, сказати, що, мовляв, не згоден з такими позиціями й хоче піти. Якщо він так чомусь не зробив, то отримає наслідки", – пояснив Арахамія. Однак уточнив, що на фракції це питання не обговорювали, адже запит від Ткаченка не надходив.

Зверніть увагу! Натомість колишній глава партії "Слуга народу"Олександр Корнієнко 15 листопада заявив, що політсила вирішила задовольнити заяву про відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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