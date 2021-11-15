Про те, що "слуги народу" вирішили все ж підтримати відставку Ткаченка, на брифінгу заявив віцеспікер Верховної Ради, нардеп Олександр Корнієнко.

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"Слуги" підтримають відставку Ткаченка

Всі заяви за власним бажанням ми задовольняємо. Така у нас практика. Якщо є заява і буде комітет, то вона може бути розглянута,

– повідомив Корнієнко.

Він додав, що наразі фракція не обговорювала потенційні кандидатури на посаду міністра культури у випадку відставки Ткаченка. "Це точно не обговорювалося. Це було несподіванкою", – уточнив віцеспікер Ради.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Олександр Ткаченко зібрався у відставку з посади міністра культури.

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