Про те, що "слуги народу" вирішили все ж підтримати відставку Ткаченка, на брифінгу заявив віцеспікер Верховної Ради, нардеп Олександр Корнієнко.
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"Слуги" підтримають відставку Ткаченка
Всі заяви за власним бажанням ми задовольняємо. Така у нас практика. Якщо є заява і буде комітет, то вона може бути розглянута,
– повідомив Корнієнко.
Він додав, що наразі фракція не обговорювала потенційні кандидатури на посаду міністра культури у випадку відставки Ткаченка. "Це точно не обговорювалося. Це було несподіванкою", – уточнив віцеспікер Ради.
Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Олександр Ткаченко зібрався у відставку з посади міністра культури.
Заява Ткаченка про відставку з глави Мінкульту: основне
- Чутки про ймовірне звільнення політика ширились ще з вересня 2021 року. Тоді ЗМІ писали, що посадовцем начебто незадоволені у команді Зеленського.
- Ймовірним наступником на посаді тоді називали Ростислава Карандєєва, який є держсекретарем відомства.
- 10 листопада ЗМІ написали, що Ткаченко може подати у відставку, бо уряд підтримав відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики.
- Наступного дня з'явилася і заява міністра, в якій політик вказав декілька причин свого рішення. Виокремлення Держкіно він назвав "нелогічним". Ткаченко згадав і бюджет на культуру та перипетії зі створенням Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.