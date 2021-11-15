Заяву Олександр Ткаченко написав 11 листопада. Про те, що вона вже Раді Олександр Стефанчук розповів на брифінгу 15 листопада.

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Заява Ткаченка вже у Верховній Раді

Щодо цієї заяви, ми її отримали. Я думаю, що сьогодні чи завтра вона буде зареєстрована, а далі – у порядку, якому й надходять кадрові питання,

– заявив Стефанчук.

Він також пояснив, що зараз "є багато законодавчих ініціатив". Проте запевнив, що "як тільки у нас буде час, щоб розглянути це питання, ми обов'язково його поставимо".

"Слуги" проти звільнення Ткаченка

Нардепка від "Слуг народу" Олена Мошенець у ефірі одного з українських телеканалів заявила, що для неї "остання заява Ткаченка була несподіваною, бо це точно не та кандидатура, яка обговорювалася протягом останніх місяців, її точно не обговорювали".

Якщо звернете увагу на реакцію, зокрема моїх колег, то багато хто відкрито заявляє про те, що навіть не підтримуватимуть, за це не голосуватимуть,

– заявила Мошенець.

Вона також додала, що хочеться вірити, що це не просто емоції, "які виникли у конкретний період через те, що є певні непорозуміння у Кабміні".

"Я вважаю, що це робочі питання, такі речі не потрібно виносити, а саме обговорити на фракції, можливо, знайти якісь шляхи подальшого розвитку", – переконана нардепка.

Зверніть увагу! 11 листопада нардеп від "Слуг народу" Тарас Тарасенко заявив, що проситимуть Олександра Ткаченка передумати й залишитися очільником міністерства.

Коротко про заяву Ткаченка про відставку з глави Мінкульту