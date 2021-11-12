Про це повідомив у телеефірі народний депутат зі зазначеної фракції Тарас Тарасенко. За його словами, Ткаченка проситимуть передумати й залишитися очільником міністерства.

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До роботи Ткаченка претензій не було

Заява про відставку міністра культури Олександра Ткаченка, про яку стало відомо 11 листопада, для фракції "Слуга народу" є несподіваною. Про це розповів нардеп Тарас Тарасенко.

Вона була несподіваною для всієї фракції. І зараз у фракції тривають переговори, і навіть у партійному чаті обговорюємо, щоб ми могли коментувати під його постом у фейсбуці, і, в принципі, просити його залишитися главою міністерства. Бо він справді ефективний менеджер,

– сказав депутат.

І окремо наголосив, що у фракції "Слуга народу" до роботи глави Мінкульту претензій не було: "Я вважаю, що він ефективно виконував свої обов'язки".

Кіно та Мінкульт розділяти не варто

Нардеп Тарасенко також висловився щодо того, яку причину вказав Ткаченко дописі про звільнення у своєму фейсбуці. Мовиться про рішення уряду забрати Держкіно з відання його міністерства.

Кіно — це частина культури. Не можна розділяти кіно та Міністерство культури,

– вважає Тарас Тарасенко.

Він запевнив, що факт відділення Держкіно від Мінкульту ще "обговорять на фракції".

До слова: у ЗМІ цього ж дня з'явилася інформація, що на місце Олександра Ткаченка вже є кандидатка – нардепка зі "Слуги народу" Юлія Гришина. Сама вона, утім, до цього ставиться з іронією.

Коротко про відставку Ткаченка з Мінкульту