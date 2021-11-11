Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Водночас він відповів, чи є підстави для дострокових виборів в Україні та відреагував на продаж телеканалів Порошенка.

У першій частині інтерв'ю Не просто так вступити у "Слугу народу", – відверте інтерв'ю з Корнієнком про політичні зміни

Про відставку Разумкова й позафракційне об'єднання

Ваше особисте ставлення до Дмитра Разумкова, попереднього керівництва парламенту?

Я не думаю, що політика – місце для з'ясування особистих стосунків. Наразі Дмитро Олександрович просто наш колега. Звичайний позафракційний депутат у сесійній залі.

Чому він зробив такий вибір? Я думаю, він сам це пояснить. Чи буде у нього від того далі йти результат, на який він, мабуть, надіється? Це теж дискусійне питання.

Не впевнений, що виборці чекають об'єднання зі старими політиками у форматі Разумков – Аваков – Яценюк. Там є точно великий антирейтинг подібних об'єднань.

Спікер поки не зачитував про міжфракційне депутатське об'єднання. Воно поки неформалізоване. Звичайно, там теж є дуже різні люди. Мені важко зрозуміти, що їх може об'єднувати між собою, окрім бажання продовження політичної кар'єри.



Корнієнко: "Дмитро Олександрович – просто наш колега" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як налаштована фракція? Арахамія казав, що ці депутати мають скласти мандат.

Про складання мандату, я думаю, це було б більш правильно. Якщо ти обрав собі певну політичну силу або платформу, як чесний депутат, ти маєш скласти мандат.

Це, до речі, не мої слова, я цитую близько до тексту Дмитра Олександровича зразка 2019 року. Але він так не вчиняє насправді.

Інтерв'ю Олександра Корнієнка програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

Ми бачили пости колег у фейсбуці, які вступили до цього МФО. Вони пояснюють, що нічого такого не відбувається. Мовляв: "Ми залишаємося "слугами народу" й працюємо разом з вами, але ми – об'єднання технократів". Звучать дивні для мене речі, бо присутність там пана Дмитрука точно перекреслює будь-які алюзії на технократію.

Поживемо – побачимо. Скоро пленарний тиждень, традиційно, наскільки я поінформований, відбуватиметься (засідання – 24 канал) фракції "Слуга народу". Я як голова партії наразі, можу взяти в ньому участь.

Якщо мене запитають, озвучу свою думку колегам. І фракційне керівництво зараз про це думає – точно Давид Георгійович і його перший заступник Андрій Мотовиловець. Мабуть, далі пропонуватимуть колегам якісь рішення або проєкти рішень.

Колегам, які збираються вийти?

Колегам, які збираються вийти, і колегам, які зараз ставлять питання, що роблять ті колеги.

На них тиснутимуть і пояснюватимуть, чому не треба цього робити?

Я не знаю, що вони робитимуть, але точно ця ситуація далі якось рухатиметься. Наскільки я поінформований, колеги ставлять питання, а що відбувається і як ми на це реагуватимемо...

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Самі вони мандати не складуть, тому що вилетять з парламенту.

Це стосується списочників.

Я так розумію, що там багато списочників є.

Більшість – списочники, частина – мажоритарники.

Якщо вони не складуть мандати, фракція теж не може виключити майже 20 людей, тому що монобільшість тоді перестане існувати.

Арифметично, мабуть, так.

Наші 3 колеги – Сергій Кострійчук, який рухається за списком на місце Ірини Верещук, і 2 мажоритарники, які виграли 2 округи – Сергій Козир на Херсонщині та Віталій Войцехівський з Черкащин – складуть присягу, я сподіваюся, що у вівторок (16 листопада – 24 канал), і тоді в "Слузі народу" стане 244 людини.



Корнієнко: "Не бачу прямих загроз для існування коаліції" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зрозуміло, що 244 мінус 226 – це буде 18. Формально, перестає існувати коаліція й далі треба щось з цим діяти. Або місяць дається на створення нової коаліції, або хтось може вступити до фракції "Слуга народу". Якщо стане 226 людей, то знову існуватиме монобільшість у вигляді фракції "Слуга народу".

Сценарії різні є, але я б на них не зосереджувався, тому що наразі немає ні масових фактів виходу, ні фактів виключення. Поки що це абстрактні розмови.

Міжфракційне депутатське об'єднання – це не є депутатська група, а утворення, яких є майже 100 в парламенті. Вони є абсолютно різні. Наприклад, я – голова МФО "Черкащани", тому що в мене коріння з Черкащини і туди входять мажоритарники з Черкаської області й інші депутати.

Поки що я не бачу прямих загроз для існування коаліції. Спостерігатимемо, як розвиватимуться події.

Довідка. Дмитро Разумков вирішив створити своє міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Попередньо, до нього увійдуть орієнтовно 25 нардепів.

Про бажання перевиборів

Якщо вони залишаться з Разумковим і голосуватимуть не так, як хоче фракція, це буде не на користь "слугам народу”. Якщо їх виключать з фракції й будуть проблеми з монокоаліцією. Чи не розглядають зараз варіант перезавантаження парламенту, оголошення дострокових виборів?

Формальних підстав для перевиборів немає.

Але може бути бажання.

Бажання точно є, але не в нас, а у тих, хто розхитує ситуацію. Зрозуміло, що є і певні нові сили, як себе позиціює Дмитро Разумков, є і старі сили, які напрацювали рейтинг або думають, що напрацювали, а насправді все може сильно змінитися перед виборами.

Звичайно, їм би хотілося збільшити своє представництво і сказати, що у них найголовніша опозиція. Бо триває ще дискусія про те, хто опозиція щодо влади.



Корнієнко: "Триває ще дискусія про те, хто опозиція щодо влади" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Я не бачу перспектив, щоб посередині бюджетного процесу, розуміючи, що ми недовиконали ряд важливих реформ – накопичувальна пенсійна система, енергетична безпека, деолігархізація – займатися перевиборами.

Ми розуміємо, що перевибори – це все зупиняється на пів року. Формально вони 2 місяці відбуваються, уряд в цей момент не працює… Дуже багато нюансів, під час пандемії і в країні, що воює, це не на часі.

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Про президентську республіку

Враження, що зараз замовником усіх рішень є Офіс Президента, а всі інші просто втілюють їх в життя – і парламент, і Кабмін. Чи не вважаєте, що нам потрібно щось зробити з тим розподілом влади, щоб у нас дійсно була парламентсько-президентська республіка, а не президентська, як є по факту?

А може президентсько-парламентська треба? А може тільки парламентська чи президентська?

Тоді, як ви вважаєте, треба поремонтувати те, що є, чи переходити до президентської республіки, як пропонує секретар РНБО Олексій Данілов?

Такі рішення мають точно затверджуватися українським народом. До речі, одна з реформ, які ми втілили, і одна з наших передвиборчих обіцянок – ухвалення закону про референдум, минулу версію якого скасував Конституційний Суд.

Шляхом дуже тривалих консультацій з дуже серйозними колегами в усьому світі, під орудою Руслана Стефанчука ми зробили майже ідеальний закон про референдум, наскільки це можливо.



Корнієнко: "Ми зробили майже ідеальний закон про референдум" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зараз можна такі питання виносити, бо це питання точно рівня всеукраїнського референдуму.

За 25 років ми побачили різні метаморфози. У нас Конституція була ближче до президентсько-парламентської. У 2004 році внаслідок Помаранчевої революції – це було умовою розв'язання того громадянського конфлікту – стала парламентсько-президентська республіка.

До теми Стефанчук виступив проти ідеї Данілова перетворити Україну на президентську республіку

Потім з боку Януковича були спроби її "відмотати", рішенням Конституційного Суду скасували це. Знову стала президентсько-парламентська. Після Революції Гідності знову повернулася в парламентсько-президентську.

Як ви особисто вважаєте, яка має бути?

Я вважаю, що це має народ вирішити. Ми ж "слуги народу", політики, і якщо будуть такі ініціативи й вони розв'яжуться у якийсь бік, маємо це виконувати.

Те, що озвучив Олексій Данілов – це його особиста позиція чи є таке бачення в коридорах влади?