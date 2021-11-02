Баланс влади врівноважує всі питання, – Стефанчук

Висловлювання секретаря Ради національної безпеки та оборони Стефанчук вважає його "приватною думкою". Про це спікер Верховної Ради заявив у інтерв'ю.

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Політик зізнався, що в українців є потяг до "певного гетьманського підходу" в управлінні державою. Це пов'язано з історією нашої держави. Водночас він додав, що для українців "як для глибокої історичної нації" дуже близькою є конкуренція влади.

Має бути гетьман як опора, але має бути і парламент, який ухвалює рішення справедливості в Україні. Є дуже глибокий запит на справедливість. Жага справедливості – вона є. Тому цей баланс влади, безперечно, врівноважує всі питання,

– заявив голова парламенту.

Водночас на питання журналістки про те, чи призведе президентська республіка до узурпації влади, Стефанчук не відповів прямо. Він лише сказав: "У тій ситуації, яка є в Україні, парламентсько-президентська республіка – це абсолютно виправданий спосіб управління державою".

Що цьому передувало

Олексій Данілов заявив, що виступає за запровадження в Україні президентської республіки. Тоді, за його словами, буде відповідальна людина, яка "розумітиме на що вона йде та навіщо". Крім того, олігархічного клану нібито набагато простіше працювати, якщо є парламентсько-президентська республіка.

Довідка. Президентська республіка – це форма державного правління, за якої президенту надають широке коле повноважень. Так, глава держави переймає обов'язки і президента, і глави уряду. Додамо, що Україна є парламентсько-президентською республікою.