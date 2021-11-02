Баланс власти уравновешивает все вопросы, – Стефанчук

Высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Стефанчук считает его "частным мнением". Об этом спикер Верховной Рады заявил в интервью.

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Политик признался, что в украинцев есть тяга к "определенному гетманскому подходу" в управлении государством. Это связано с историей нашего государства. В то же время он добавил, что для украинцев "как для глубокой исторической нации" очень близка конкуренция власти.

Должен быть гетман как опора, но должен быть и парламент, принимающий решение справедливости в Украине. Есть очень глубокий запрос на справедливость. Жажда справедливости – она есть. Поэтому этот баланс власти, безусловно, уравновешивает все вопросы,

– заявил глава парламента.

В то же время на вопрос журналистки о том, приведет ли президентская республика к узурпации власти, Стефанчук не ответил прямо. Он лишь сказал: "В той ситуации, которая есть в Украине, парламентско-президентская республика – это абсолютно оправданный способ управления государством".

Что этому предшествовало

Алексей Данилов заявил, что выступает за введение в Украине президентской республики. Тогда, по его словам, будет ответственный человек, который будет "понимать на что он идет и зачем". Кроме того, олигархическому клану вроде бы гораздо проще работать в парламентско-президентской республике.