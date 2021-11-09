За словами Разумкова, він не міг створити політсилу під час перебування на посаді голови Верховної Ради, бо нібито просто не мав часу. Про це ексспікер заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Разумков каже, що не перевіряв реєстр

Дмитро Разумков заявив, що процес створення політсили доволі довгий і кропіткий, тому він нібито просто не міг її створити під час перебування на посаді голови Верховної Ради.

Збіг назв однієї з партій з його міжфракційним об'єднанням Разумков пояснив тим, що просто не перевіряв реєстр політсил перед тим, як обрати назву.

Коли я пропонував назву для міжфракційного депутатського об'єднання, я не звірявся з реєстром політичних партій, які існують в Україні, їх понад 300. Дійсно, є така партія, вона повністю збігається (за назвою – 24 канал) – "Розумна політика". Є і "Розумна сила". Якщо подивитися, можна ще знайти деякі інші політичні партії, які матимуть кілька спільних рис,

– заявив Разумков.

Ексспікер заявив, що після відставки з посади голови Верховної Ради він отримав низку пропозицій очолити партії, однак відмовився. Точну кількість таких прохань політик не уточнив, однак додав, що й досі отримує їх.

Також Разумков заявив, що готовий створити власну партію і має для цього людей, на яких "може покластися".

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