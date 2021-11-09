За словами Разумкова, він не міг створити політсилу під час перебування на посаді голови Верховної Ради, бо нібито просто не мав часу. Про це ексспікер заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
Що було раніше "Міг готуватися": у реєстрах знайшли партію, співзвучну з об'єднанням Разумкова
Разумков каже, що не перевіряв реєстр
Дмитро Разумков заявив, що процес створення політсили доволі довгий і кропіткий, тому він нібито просто не міг її створити під час перебування на посаді голови Верховної Ради.
Збіг назв однієї з партій з його міжфракційним об'єднанням Разумков пояснив тим, що просто не перевіряв реєстр політсил перед тим, як обрати назву.
Коли я пропонував назву для міжфракційного депутатського об'єднання, я не звірявся з реєстром політичних партій, які існують в Україні, їх понад 300. Дійсно, є така партія, вона повністю збігається (за назвою – 24 канал) – "Розумна політика". Є і "Розумна сила". Якщо подивитися, можна ще знайти деякі інші політичні партії, які матимуть кілька спільних рис,
– заявив Разумков.
Ексспікер заявив, що після відставки з посади голови Верховної Ради він отримав низку пропозицій очолити партії, однак відмовився. Точну кількість таких прохань політик не уточнив, однак додав, що й досі отримує їх.
Також Разумков заявив, що готовий створити власну партію і має для цього людей, на яких "може покластися".
Міжфракційне об'єднання Разумкова: головне
- 7 жовтня 2021 року Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади спікера. На його місце призначили Руслана Стефанчука.
- Після відставки Разумков заявив про наміри створити власну політичну партію.
- 8 листопада Дмитро Разумков заявив про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика", до якого увійшли 25 нардепів. Серед них представники "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.
- За словами ексголови Верховної Ради, про створення об'єднання офіційно заявлять на засіданні парламенту 15 листопада.