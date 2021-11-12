Об этом сообщил в телеэфире народный депутат из указанной фракции Тарас Тарасенко. По его словам, Ткаченко будут просить передумать и остаться главой министерства.

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К работе Ткаченко претензий не было

Заявление об отставке министра культуры Александра Ткаченко, о котором стало известно 11 ноября, для фракции "Слуга народа" является неожиданным. Об этом рассказал нардеп Тарас Тарасенко.

Оно было неожиданным для всей фракции. И сейчас во фракции продолжаются переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать его пост в фейсбуке, и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер,

– сказал депутат.

И особо подчеркнул, что во фракции "Слуга народа" к работе главы Минкульта претензий не было: "Я считаю, что он эффективно выполнял свои обязанности".

Кино и Минкульт разделять не стоит

Нардеп Тарасенко также высказался о том, какую причину указал Ткаченко в сообщении об увольнении в своем фейсбуке. Речь идет о решении правительства забрать Госкино из ведения его министерства.

Кино – это часть культуры. Нельзя разделять кино и Министерство культуры,

– считает Тарас Тарасенко.

Он заверил, что факт отделения Госкино от Минкульта еще обсудят на фракции.

К слову: в СМИ в этот же день появилась информация, что на место Александра Ткаченко уже есть кандидат – нардеп со "Слуги народа" Юлия Гришина. Сама она, однако, к этому относится с иронией.

Кратко об отставке Ткаченко из Минкульта