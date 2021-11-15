Заявление Александр Ткаченко написал 11 ноября. О том, что оно уже в Раде, Александр Стефанчук рассказал на брифинге 15 ноября.
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Заявление Ткаченко уже в Верховной Раде
Что касается этого заявления, мы его получили. Я думаю, что сегодня или завтра оно будет зарегистрировано, а дальше – в порядке, которому и поступают кадровые вопросы,
– заявил Стефанчук.
Он также пояснил, что сейчас "есть много законодательных инициатив". Однако заверил, что "как только у нас будет время, чтобы рассмотреть этот вопрос, мы обязательно его поставим".
"Слуги" против увольнения Ткаченко
Нардеп от "Слуг народа" Елена Мошенец в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что для нее "последняя заявление Ткаченко была неожиданным, потому что это точно не та кандидатура, которая обсуждалась в течение последних месяцев, ее точно не обсуждали".
Если обратите внимание на реакцию, в частности моих коллег, то многие открыто заявляют о том, что даже не будут поддерживать, за это будут голосовать,
– заявила Мошенец.
Она также добавила, что хочется верить, что это не просто эмоции, "которые возникли в конкретный период из-за того, что есть определенные недоразумения в Кабмине".
"Я считаю, что это рабочие вопросы, такие вещи не нужно выносить, а именно обсудить на фракции, возможно, найти какие-то пути дальнейшего развития", – убеждена нардеп.
Коротко о заявлении Ткаченко об отставке из главы Минкульта
- Слухи о вероятном увольнении политика распространялись еще с сентября 2021 года. В частности тогда СМИ писали, что должностным лицом якобы не довольны в команде Зеленского.
- Вероятным преемником на посту тогда называли Ростислава Карандеева, который является госсекретарем ведомства.
- 10 ноября СМИ написали, что Ткаченко может подать в отставку потому, что правительство поддержало отделение от Госкино Министерства культуры и информационной политики. Об этом Ткаченко узнал постфактум.
- 11 ноября Александр Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке с поста главы Минкульта. Причин назвал несколько. Кроме того, передачу Госкино из Минкульта в управление Кабмина назвал "нелогичным". Вспомнил также бюджет на культуру и перипетии с созданием Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.