О том, что "слуги народа" решили все же поддержать отставку Ткаченко, на брифинге заявил вице-спикер Верховной Рады, нардеп Александр Корниенко.

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"Слуги" поддержат отставку Ткаченко

Все заявления по собственному желанию мы удовлетворяем. Такая у нас практика. Если есть заявление и будет комитет, то оно может быть рассмотрено,

– сообщил Корниенко.

Он добавил, что сейчас фракция не обсуждала потенциальные кандидатуры на должность министра культуры в случае отставки Ткаченко. "Это точно не обсуждалось. Это было неожиданностью", – уточнил вице-спикер Рады.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Александр Ткаченко собрался в отставку с поста министра культуры.

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