Что известно об очередных фейки России

Информация российских СМИ абсолютно не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига.

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Эта встреча президента не предусматривалась,

– объяснил политик.

То есть пропагандисты заявили об отмене встречи, которой вообще не должно быть.

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