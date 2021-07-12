Что известно об очередных фейки России
Информация российских СМИ абсолютно не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига.
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Эта встреча президента не предусматривалась,
– объяснил политик.
То есть пропагандисты заявили об отмене встречи, которой вообще не должно быть.
Зеленский в Германии: детали
- 11 июля глава государства с рабочим визитом прибыл в Берлин. Прежде всего он встретился с руководителем партии "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом. Он является кандидатом на должность нового канцлера.
- Политики обсудили пандемию коронавируса, помощь Украине с вакцинами, мир на Донбассе, Россию и тому подобное.
- У Зеленского также запланированы встречи с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франко-Вальтером Штайнмайером.
- Политики будут говорить об усилении роли Германии в урегулировании ситуации на Донбассе, российском газопроводе "Северный поток-2" и реформах.