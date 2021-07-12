Що відомо про чергові фейки Росії

Інформація російських ЗМІ абсолютно неправдива. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.

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Ця зустріч президента не передбачалася,

– пояснив політик.

Тобто пропагандисти заявили про скасування зустрічі, якої взагалі не мало бути.

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