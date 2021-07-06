Непогода обойдет Запад Украины. Также спокойно будет в северных областях.
Читайте больше Прогноз погоды на 6 июля: на востоке – грозы, на западе – дождь
Непогода будет бушевать в большинстве областей Украины
6 июля в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15 – 20 метров за секунду,
– говорится в сообщении.
В южных и восточных областях местами прогнозируют значительные дожди. Непогода возможна и 7 июля – в частности в южных и восточных областях грозы. В течение дня в отдельных районах возможен град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.
В Украине снова прогнозируют грозы / Карта Укргидрометцентра
Непогода в Украине: последние новости
- По состоянию на 5 июля, в ГСЧС сообщили – из-за сильных порывов ветра, грозы и дождя обесточены 29 населенных пунктов в Украине. Кроме того, без электроснабжения были 110 баз отдыха Бердянской косы.
- 5 июля непогода вновь пришла в Одесскую область. Мощный ливень и шквальный ветер подтопил улицы и повалил деревья. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
- 4 июля мощный ураган разгулялся в курортном городке Бердянск, что на юге Запорожской области.