Непогода обойдет Запад Украины. Также спокойно будет в северных областях.

Читайте больше Прогноз погоды на 6 июля: на востоке – грозы, на западе – дождь

Непогода будет бушевать в большинстве областей Украины

6 июля в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15 – 20 метров за секунду,

– говорится в сообщении.

В южных и восточных областях местами прогнозируют значительные дожди. Непогода возможна и 7 июля – в частности в южных и восточных областях грозы. В течение дня в отдельных районах возможен град и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.



В Украине снова прогнозируют грозы / Карта Укргидрометцентра

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