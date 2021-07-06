Негода омине Захід України. Також спокійно буде у північних областях.

Читайте більше Прогноз погоди на 6 липня: на сході – грози, на заході – дощ

Негода вируватиме у більшості областей України

6 липня у південній частині, східних та центральних областях грози, в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– мовиться у повідомленні.

У південних та східних областях місцями прогнозують значні дощі. Негода можлива й 7 липня – зокрема в південних та східних областях грози. Протягом дня в окремих районах можливий град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.



В Україні знову прогнозують грози / Карта Укргідрометцентру

Негода в Україні: останні новини