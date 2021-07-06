Негода омине Захід України. Також спокійно буде у північних областях.
Читайте більше Прогноз погоди на 6 липня: на сході – грози, на заході – дощ
Негода вируватиме у більшості областей України
6 липня у південній частині, східних та центральних областях грози, в окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– мовиться у повідомленні.
У південних та східних областях місцями прогнозують значні дощі. Негода можлива й 7 липня – зокрема в південних та східних областях грози. Протягом дня в окремих районах можливий град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
В Україні знову прогнозують грози / Карта Укргідрометцентру
Негода в Україні: останні новини
- Станом на 5 липня, у ДСНС повідомили – через сильні пориви вітру, грозу та дощ знеструмлені 29 населених пунктів в Україні. Крім того, без електропостачання були 110 баз відпочинку Бердянської коси.
- 5 липня негода знов прийшла на Одещину. Потужна злива та шквальний вітер підтопила вулиці та повалила дерева. Рятувальники оголосили штормове попередження.
- 4 липня потужний буревій розгулявся у курортному містечку Бердянськ, що на півдні Запорізької області.