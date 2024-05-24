Там прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

Смотрите также В Харькове снова взрывы: оккупанты ударили КАБами

Взрывы в Кропивницком

После обеда было неспокойно в Кировоградской области.

Сначала, в 13:29 в Воздушных силах сообщали о том, что активность вражеской тактической авиации на востоке сохраняется и есть угроза применения авиационных средств поражения.

Впоследствии там заявили о движении ракеты на Николаевщине в направлении Кировоградской области.

Также мониторинговые каналы предупреждали о движении Х-59 в сторону Кропивницкого, через границу Николаевщины/Днепропетровщины.

Кропивницкий – в укрытие!

– предупредили в Воздушных силах о 14:22.

Уже в 14:23 корреспонденты Суспильного писали о звуках взрывов в Кропивницком.

Вскоре комментарий дали и в Кировоградской ОГА. Андрей Райкович, глава ОВА, отметил о работе противовоздушной обороны.

"Друзья, работает ППО. В сети ничего не выкладываем и ничего не комментируем", – написали в Кировоградской ОВА.

Впоследствии, после отбоя воздушной тревоги, который в области объявили в 14:36, председатель ОВА сообщил, есть ли разрушения в Кропивницком районе.

После вражеской ракетной атаки в Кропивницком районе предварительно – без пострадавших и разрушений. Соответствующие службы уже работают,

– рассказал он.

Харьков был под массированной атакой врага 23 мая: коротко