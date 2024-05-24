Там прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
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Взрывы в Кропивницком
После обеда было неспокойно в Кировоградской области.
Сначала, в 13:29 в Воздушных силах сообщали о том, что активность вражеской тактической авиации на востоке сохраняется и есть угроза применения авиационных средств поражения.
Впоследствии там заявили о движении ракеты на Николаевщине в направлении Кировоградской области.
Также мониторинговые каналы предупреждали о движении Х-59 в сторону Кропивницкого, через границу Николаевщины/Днепропетровщины.
Кропивницкий – в укрытие!
– предупредили в Воздушных силах о 14:22.
Уже в 14:23 корреспонденты Суспильного писали о звуках взрывов в Кропивницком.
Вскоре комментарий дали и в Кировоградской ОГА. Андрей Райкович, глава ОВА, отметил о работе противовоздушной обороны.
"Друзья, работает ППО. В сети ничего не выкладываем и ничего не комментируем", – написали в Кировоградской ОВА.
Впоследствии, после отбоя воздушной тревоги, который в области объявили в 14:36, председатель ОВА сообщил, есть ли разрушения в Кропивницком районе.
После вражеской ракетной атаки в Кропивницком районе предварительно – без пострадавших и разрушений. Соответствующие службы уже работают,
– рассказал он.
Харьков был под массированной атакой врага 23 мая: коротко
- В четверг, 23 мая, воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 05:27. Воздушные силы тогда предупреждали об активности авиации врага. С тех пор отбой воздушной тревоги в Харьковской области не объявляли, а в самом Харькове взрывы услышали в 10:27.
- Городской глава Харькова тогда сообщил о серии новых взрывов. Так, по данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в городе насчитали около 5 взрывов.
- Уже в 10:45 мэр Игорь Терехов отметил, что в городе было около десяти взрывов.