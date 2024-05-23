Взрывы в Харькове снова прогремели около 23 часов. Что уже известно об этой вражеской атаке, передает 24 Канал.

Обратите внимание Уничтожена инфраструктура, десятки раненых и жертвы: все об атаке на Харьковщину 23 мая

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Оккупанты снова бьют по Харькову

В 21:21 в Харьковской области в очередной раз объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на Северо-Восточном направлении. Отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения.

Около 23:00 в городе снова прозвучало несколько взрывов. Далее – были повторные.

Взрывы в Харькове подтвердил городской голова. Игорь Терехов написал, что их было несколько.

Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях!

– подчеркнул глава ОВА Олег Синегубов.

Полиция также призвала не покидать укрытия до отбоя тревоги. О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию 102.

Мониторинговые каналы пишут, что оккупанты атаковали УМПБ – универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами.

Обратите внимание! Утром 23 мая российские захватчики массированно атаковали Харьков ракетами. Оккупанты убили 7 человек. Еще 21 – пострадал. Кроме того, агрессор ударил по Дергачам, – пострадали 13 человек. А еще террористы обстреляли Золочев и Люботин. К сожалению, также не обошлось без пострадавших.