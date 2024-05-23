Взрывы в Харькове снова прогремели около 23 часов. Что уже известно об этой вражеской атаке, передает 24 Канал.
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Оккупанты снова бьют по Харькову
В 21:21 в Харьковской области в очередной раз объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на Северо-Восточном направлении. Отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения.
Около 23:00 в городе снова прозвучало несколько взрывов. Далее – были повторные.
Взрывы в Харькове подтвердил городской голова. Игорь Терехов написал, что их было несколько.
Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях!
– подчеркнул глава ОВА Олег Синегубов.
Полиция также призвала не покидать укрытия до отбоя тревоги. О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию 102.
Мониторинговые каналы пишут, что оккупанты атаковали УМПБ – универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами.