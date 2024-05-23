Вибухи у Харкові знову прогриміли близько 23 години. Що вже відомо про цю ворожу атаку, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Знищена інфраструктура, десятки поранених та жертви: усе про атаку на Харківщину 23 травня

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Окупанти знову б'ють по Харкову

О 21:21 у Харківській області вкотре оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Північно-Східному напрямку. Наголосили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Близько 23:00 у місті знову пролунало кілька вибухів. Далі – буди повторні.

Вибухи у Харкові підтвердив міський голова. Ігор Терехов написав, що їх було кілька.

Окупанти завдають ударів. Будьте в укриттях!

– наголосив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Поліція також закликала не залишати укриття до відбою тривоги. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію 102.

Моніторингові канали пишуть, що окупанти атакували УМПБ – універсальними міжвидовими планерувальними боєприпасами.