Суспільне пишет о новых звуках взрывов в Харькове. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Взрывы в Харькове ночью 3 марта: что известно

Воздушную тревогу в Харьковской области повторно объявили в 02:39 ночью 3 марта (перед этим давали отбой в 02:02). Воздушные силы ранее писали о пролетах ударных дронов-камикадзе врага в регионе.

Этой ночью городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Было зафиксировано прилет, в результате которого частичному разрушению подверглась жилая многоэтажка.

По состоянию на момент публикации подробной информации о новых взрывах не было. Известно, что прозвучали они ближе к 3 утра.

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