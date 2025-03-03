Суспільне пише про нові звуки вибухів у Харкові. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Харкові вночі 3 березня: що відомо

Повітряну тривогу в Харківській області повторно оголосили о 02:39 уночі 3 березня (перед цим давали відбій о 02:02). Повітряні сили раніше писали про прольоти ударних дронів-камікадзе ворога у регіоні.

Цієї ночі міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи у місті. Було зафіксовано приліт, внаслідок якого часткового руйнування зазнала житлова багатоповерхівка.

Станом на момент публікації докладної інформації про нові вибухи не було. Відомо, що пролунали вони ближче до 3 ранку.

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