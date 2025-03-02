Що відомо про обстріл Харкова та Дніпра 2 березня

Вибух у Харкові пролунав за хвилину до десятої вечора. На місто ішли "Шахеди".

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, дрон-камікадзе ударив по центральній частині Харкова. Є влучання у багатоповерхівку, на одному з поверхів пожежа.

Глава ОВА Олег Синєгубов додав: удар зафіксували в Салтівському районі, профільні служби перевіряють наслідки.

Влучання у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. Щодо постраждалих – інформація наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби,

– написав Терехов о 22:11.

Про постраждалих поки не відомо, рятувальники працюють.