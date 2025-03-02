Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
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Оновлення щодо руху російських дронів:
- БпЛА на Харківщині, рухаються в західному та північному напрямках.
- БпЛА на Сумщині, рухаються в південному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.
На Чернігівщині загроза застосування ударних безпілотників з Полтавщини.
Рух ударних БпЛА:
- на Харківщині, рухаються в західному та південному напрямках,
- на Донеччині, рухаються в західному напрямку,
- на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку,
- на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку,
- на Полтавщині, рухаються в північно-західному напрямку.
Загроза на Сумщині.
На Харківщині також загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.
На Запоріжжі й Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку.