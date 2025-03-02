Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Дивіться також Дрон влетів прямо у квартиру: страшні кадри наслідків атак по Харкову та області

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

21:22, 2 березня Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

21:20, 2 березня Оновлення щодо руху російських дронів: БпЛА на Харківщині, рухаються в західному та північному напрямках.

БпЛА на Сумщині, рухаються в південному напрямку.

БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.

21:01, 2 березня На Чернігівщині загроза застосування ударних безпілотників з Полтавщини.

19:48, 2 березня Рух ударних БпЛА: на Харківщині, рухаються в західному та південному напрямках,

на Донеччині, рухаються в західному напрямку,

на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку,

на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку,

на Полтавщині, рухаються в північно-західному напрямку.

19:19, 2 березня Загроза на Сумщині.

19:12, 2 березня На Харківщині також загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.