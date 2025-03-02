Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

21:22, 2 березня

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

21:20, 2 березня

Оновлення щодо руху російських дронів:

  • БпЛА на Харківщині, рухаються в західному та північному напрямках.
  • БпЛА на Сумщині, рухаються в південному напрямку.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.
21:01, 2 березня

На Чернігівщині загроза застосування ударних безпілотників з Полтавщини.

19:48, 2 березня

Рух ударних БпЛА:

  • на Харківщині, рухаються в західному та південному напрямках,
  • на Донеччині, рухаються в західному напрямку,
  • на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку,
  • на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку,
  • на Полтавщині, рухаються в північно-західному напрямку.
19:19, 2 березня

Загроза на Сумщині.

19:12, 2 березня

На Харківщині також загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.

19:02, 2 березня

На Запоріжжі й Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку.