Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

21:22, 2 марта

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

21:20, 2 марта

Обновление по движению российских дронов:

  • БПЛА на Харьковщине, движутся в западном и северном направлениях.
  • БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении.
  • БПЛА на Днепропетровщине, движутся в северном направлении.
  • БПЛА на Запорожье, движутся в северном направлении.
  • БПЛА на Полтавщине, движутся в западном направлении.
  • БПЛА на Черкасщине, движутся в западном направлении.
21:01, 2 марта

На Черниговщине угроза применения ударных беспилотников с Полтавщины.

19:48, 2 марта

Движение ударных БПЛА:

  • на Харьковщине, движутся в западном и южном направлениях,
  • в Донецкой области, движутся в западном направлении,
  • на Днепропетровщине, движутся в северном направлении,
  • на Запорожье, движутся в северном направлении,
  • на Полтавщине, движутся в северо-западном направлении.
19:19, 2 марта

Угроза на Сумщине.

19:12, 2 марта

На Харьковщине также угроза применения ударных БПЛА с северного направления.

19:02, 2 марта

На Запорожье и Днепропетровщине угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-восточного направления.