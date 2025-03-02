Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Смотрите также Дрон влетел прямо в квартиру: страшные кадры последствий атак по Харькову и области

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

21:22, 2 марта Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

21:20, 2 марта Обновление по движению российских дронов: БПЛА на Харьковщине, движутся в западном и северном направлениях.

БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении.

БПЛА на Днепропетровщине, движутся в северном направлении.

БПЛА на Запорожье, движутся в северном направлении.

БПЛА на Полтавщине, движутся в западном направлении.

БПЛА на Черкасщине, движутся в западном направлении.

21:01, 2 марта На Черниговщине угроза применения ударных беспилотников с Полтавщины.

19:48, 2 марта Движение ударных БПЛА: на Харьковщине, движутся в западном и южном направлениях,

в Донецкой области, движутся в западном направлении,

на Днепропетровщине, движутся в северном направлении,

на Запорожье, движутся в северном направлении,

на Полтавщине, движутся в северо-западном направлении.

19:19, 2 марта Угроза на Сумщине.

19:12, 2 марта На Харьковщине также угроза применения ударных БПЛА с северного направления.