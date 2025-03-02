Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Обновление по движению российских дронов:
- БПЛА на Харьковщине, движутся в западном и северном направлениях.
- БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении.
- БПЛА на Днепропетровщине, движутся в северном направлении.
- БПЛА на Запорожье, движутся в северном направлении.
- БПЛА на Полтавщине, движутся в западном направлении.
- БПЛА на Черкасщине, движутся в западном направлении.
На Черниговщине угроза применения ударных беспилотников с Полтавщины.
Движение ударных БПЛА:
- на Харьковщине, движутся в западном и южном направлениях,
- в Донецкой области, движутся в западном направлении,
- на Днепропетровщине, движутся в северном направлении,
- на Запорожье, движутся в северном направлении,
- на Полтавщине, движутся в северо-западном направлении.
Угроза на Сумщине.
На Харьковщине также угроза применения ударных БПЛА с северного направления.
На Запорожье и Днепропетровщине угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-восточного направления.