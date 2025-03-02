Тиждень, що минув, порівняно з січнем та початком і серединою лютого 2025 року, для Харкова був дуже важким, як зазначила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Відбулось 3 масовані атаки безпілотниками на Харків і на передмістя.

До теми Росія цинічно атакувала Харків: є потерпілі, пошкоджено медзаклад, житлові будинки і не тільки

Вкотре атакували будинок на Салтівці

Спочатку з 25 на 26 лютого ворог здійснив атаку по 2 районам Харкова. Відбулось влучання в дев'ятиповерхівку у Салтівському районі. Цей будинок вже зазнавав пошкоджень через багато ворожих ударів, починаючи з 2022 року.

Дрон влетів прямо у квартиру на другому поверсі. На щастя, власника не було в цей час вдома. Він нещодавно купив і відремонтував цю квартиру, яка дуже постраждала внаслідок атаки.

Також у ніч з 28 лютого на 1 березня три райони Харкова атакували 9 безпілотників. Нагадаю, що 1 березня була третя річниця атаки на Харківську обласну військову адміністрацію. Зранку можна було побачити, як люди несуть квіти до місця трагедії, згадуючи своїх загиблих волонтерів, тероборонівців, медиків,

– розповіла вона.

І в ці ж ранкові години усувалися наслідки прильотів, що сталися напередодні. Внаслідок атаки було пошкоджено три медичні заклади, навчальний заклад, великий супермаркет, заправочну станцію, безліч квартир і комерційних кав'ярень, магазинчиків. Наслідки атаки продовжують усувати і сьогодні.

Третя атака відбулась у передмісті. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Велика подяка, за словами Анни Черненко, Силам протиповітряної оборони, які зробили максимум, щоб не допустити масштабніших наслідків атаки, адже певна частина Харкова та частина передмістя лишились без енергетики.

Ми мали 22 удари "Шахедами" по наших об'єктах енергетичним системам. Дякуючи нашим Збройним Силам, на щастя, 17 з них було збито. Руйнування є і досить значні. Працюють всі служби, включаючи наші енергетичні підприємства, над відновленням,

– розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ситуацію, за його словами, вдалося стабілізувати, фактично місцеве населення не відчуло на собі ані відключення електроенергії, ані опалення. Але це відбулось завдяки цілодобовій роботі наших служб місцях для того, щоб втримати ситуацію в енергетиці

Російський FPV-дрон полював за автівкою

Також 30 людей зазнали поранень та постраждали через атаки росіян. Серед них також ті, хто зазнав гострої реакції на стрес, адже безпілотник або FPV-дрон влучив саме в будинок, де вони мешкали, або поруч.

Цим людям медики допомогли на місці – у них були порізи, проблеми з серцем, їм давали заспокійливі. Ці люди були госпіталізовані або через травми середньої тяжкості. Навіть є ті, хто зазнав важких травм. Їм знадобиться серйозне лікування,

– сказала кореспондентка.

На жаль, за тиждень є одна загибла людина. Вона померла внаслідок атаки на Білий Колодязь, де росіяни, використовуючи FPV-дрон, переслідували цивільну автівку і спалили її. На жаль, внаслідок цього, один чоловік загинув, а інший – перебуває у важкому стані в лікарні.

Ця трагедія сталася з людьми, які приїхали в Білий Колодязь, який розташований близько до Вовчанська, подивитися на будинок. Більшості жителів людей немає селі, адже воно дуже пошкоджене, майже знищене. Така перевірка покинутого господарства вилось в трагедію,

– відзначила Анна Черненко.

Також серед 30 поранених є людина, яка підірвалася на боєприпасі, є ті, хто постраждав через влучання КАБів. Майже третина з цих людей – харків'яни.