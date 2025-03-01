Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Черговий обстріл противника був спрямований на мирне населення.

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Росіяни атакували житловий район Ківшарівки

Вранці 1 березня російські окупанти завдали удару по Куп'янській громаді. Внаслідок ворожої атаки горіли поверхи 9-поверхівка в селищі Ківшарівка.

На місце загоряння вирушили рятувальники ДСНС, які попри загрозу повторних обстрілів оперативно ліквідували пожежу.

Від атаки, на щастя, люди не постраждали. Але окупании продовжують терор та обстріл цивільного населення України.

Окупанти обстріляли селище Ківшарівка / Фото ДСНС України