Відомо, що ворог атакував 154-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія цинічно атакувала Харків: є потерпілі, пошкоджено медзаклад, житлові будинки і не тільки
Скільки ворожих цілей знищено
У ніч проти 1 березня ворожі сили атакували 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Орел,
- Брянськ,
- Курськ,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 51 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок атаки російської армії постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.