Опять опозорились: в России рекламу ЧМ-2018 установили на фоне разрухи

В Екатеринбурге рекламу чемпионата мира по футболу установили в не совсем привлекательном месте – возле железнодорожных путей на пустыре.

Об этом сообщили на Telegram канале "Мутко против".

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В Екатеринбурге чиновники нашли "лучшее" место для рекламы чемпионата мира. Спасибо им за это, даже мемы не надо придумывать. Но мы все-таки попробуем,

– написали в мессенджере и добавили фото с визитной карточкой ЧМ-2018.

Снимки сразу вызвали в сети бурные обсуждения, их уже успели превратить в мэм.



Отметим, что конструкция с логотипом пробыла на пустыре Екатеринбурга несколько дней и 17 мая ее убрали с постамента. Власть города утверждает, что символ ЧМ-2018 в таком месте установил один из болельщиков, потратив на это собственные деньги.



В России на фоне разрухи разместили рекламу ЧМ-2018



Пользователи в соцсетях уже успели подшутить над фотографиями