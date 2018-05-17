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Опять опозорились: в России рекламу ЧМ-2018 установили на фоне разрухи

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Опять опозорились: в России рекламу ЧМ-2018 установили на фоне разрухи
Опять опозорились: в России рекламу ЧМ-2018 установили на фоне разрухи / фото из социальных сетей

В Екатеринбурге рекламу чемпионата мира по футболу установили в не совсем привлекательном месте – возле железнодорожных путей на пустыре.

Об этом сообщили на Telegram канале "Мутко против".

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В Екатеринбурге чиновники нашли "лучшее" место для рекламы чемпионата мира. Спасибо им за это, даже мемы не надо придумывать. Но мы все-таки попробуем,
– написали в мессенджере и добавили фото с визитной карточкой ЧМ-2018.

Снимки сразу вызвали в сети бурные обсуждения, их уже успели превратить в мэм.

Отметим, что конструкция с логотипом пробыла на пустыре Екатеринбурга несколько дней и 17 мая ее убрали с постамента. Власть города утверждает, что символ ЧМ-2018 в таком месте установил один из болельщиков, потратив на это собственные деньги.

в Росії на фоні розрухи розмістили рекламу ЧС-2018
В России на фоне разрухи разместили рекламу ЧМ-2018

чс-2018 Росія
Пользователи в соцсетях уже успели подшутить над фотографиями

чс-2018 Росія
Логотип уже убрали с пустыря. Власть города говорит, что установил рекламу за собственные средства болельщик
 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости политики Новости России
Источник: 24 канал
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