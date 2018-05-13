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В России во время подготовки к ЧМ-2018 рабочие случайно замуровали женщину в ее квартире

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В России во время подготовки к ЧМ-2018 рабочие случайно замуровали женщину в ее квартире
В России во время подготовки к ЧМ-2018 рабочие случайно замуровали женщину в ее квартире / m.progorodnn.ru

Курьезный случай произошел в Нижнем Новгороде. Там рабочие случайно замуровали женщину во время выполнения ремонтных работ к Чемпионату мира по футболу, который в этом году состоится в России.

Об этом пишут местные СМИ.

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В Нижнем Новгороде дорожные рабочие по ошибке замуровали единственный вход в жилой дом на улице Канавинском вместе с хозяйкой дома, которая находилась внутри.

Как пишут в издании, работники спешили завершить благоустройство города перед Чемпионатом мира по футболу. В результате они не обратили внимания на то, что уровень дороги поднялся выше порога калитки. В результате этого открыть железные ворота во двор дома оказалось невозможным.

Хозяин дома в момент укладки асфальта был на работе, а его жена занималась делами во дворе. В итоге они оказались по разные стороны забора. Сообщается, что в такой ситуации они вынуждены находиться уже несколько дней. При этом общаться им приходиться только по телефону, а продукты муж перебрасывает жене через забор.

До чего дошел маразм в этом городе, что людей в их доме замуровывают, ради того, чтобы получить деньги, чтобы быстро сделать работу,
– пожаловался журналистам хозяин замурованного дома Иван.

Мужчина обратился за помощью в администрацию района, где ему объяснили ситуацию: якобы дорожники укладывали асфальт поздно вечером и в темноте просто не заметили калитку. Исправить недоразумение Ивану пообещали в ближайшее время.

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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