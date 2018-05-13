В России во время подготовки к ЧМ-2018 рабочие случайно замуровали женщину в ее квартире

Курьезный случай произошел в Нижнем Новгороде. Там рабочие случайно замуровали женщину во время выполнения ремонтных работ к Чемпионату мира по футболу, который в этом году состоится в России.

Об этом пишут местные СМИ.

Читайте также: На Крымском мосту случилось новое чрезвычайное происшествие

В Нижнем Новгороде дорожные рабочие по ошибке замуровали единственный вход в жилой дом на улице Канавинском вместе с хозяйкой дома, которая находилась внутри.

Как пишут в издании, работники спешили завершить благоустройство города перед Чемпионатом мира по футболу. В результате они не обратили внимания на то, что уровень дороги поднялся выше порога калитки. В результате этого открыть железные ворота во двор дома оказалось невозможным.

Хозяин дома в момент укладки асфальта был на работе, а его жена занималась делами во дворе. В итоге они оказались по разные стороны забора. Сообщается, что в такой ситуации они вынуждены находиться уже несколько дней. При этом общаться им приходиться только по телефону, а продукты муж перебрасывает жене через забор.

До чего дошел маразм в этом городе, что людей в их доме замуровывают, ради того, чтобы получить деньги, чтобы быстро сделать работу,

– пожаловался журналистам хозяин замурованного дома Иван.

Мужчина обратился за помощью в администрацию района, где ему объяснили ситуацию: якобы дорожники укладывали асфальт поздно вечером и в темноте просто не заметили калитку. Исправить недоразумение Ивану пообещали в ближайшее время.