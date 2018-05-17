Знову зганьбилися: у Росії рекламу ЧС-2018 встановили на тлі розрухи

У Єкатеринбурзі рекламу чемпіонату світу з футболу встановили у не зовсім привабливому місці – біля залізничних шляхів на пустирі.

Про це повідомили на Telegram каналі "Мутко проти".

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У Єкатеринбурзі чиновники знайшли краще місце для реклами чемпіонату світу. Спасибі їм за це, навіть меми не треба вигадувати. Але ми все-таки спробуємо,

– написали у месенджері та додали фото із візитівкою ЧС-2018.

Знімки відразу викликали у мережі бурхливі обговорення, їх вже встигли перетворити на мем.

Зазначимо, що конструкція з логотипом пробула на пустирі Єкатеринбурга кілька днів і 17 травня її прибрали з постаменту. Влада міста стверджує, що символ ЧС-2018 у такому місці встановив один з уболівальників, витративши на це власні гроші.



В Росії на фоні розрухи розмістили рекламу ЧС-2018



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