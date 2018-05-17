14:15
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Знову зганьбилися: у Росії рекламу ЧС-2018 встановили на тлі розрухи

1963 Читать новость на русском
Знову зганьбилися: у Росії рекламу ЧС-2018 встановили на фоні розрухи
Знову зганьбилися: у Росії рекламу ЧС-2018 встановили на фоні розрухи / фото з соціальних мереж

У Єкатеринбурзі рекламу чемпіонату світу з футболу встановили у не зовсім привабливому місці – біля залізничних шляхів на пустирі.

Про це повідомили на Telegram каналі "Мутко проти".

Читайте також: У Росії під час підготовки до ЧС-2018 робочі випадково замурували жінку в її помешканні

У Єкатеринбурзі чиновники знайшли краще місце для реклами чемпіонату світу. Спасибі їм за це, навіть меми не треба вигадувати. Але ми все-таки спробуємо,
– написали у месенджері та додали фото із візитівкою ЧС-2018.

Знімки відразу викликали у мережі бурхливі обговорення, їх вже встигли перетворити на мем.

Зазначимо, що конструкція з логотипом пробула на пустирі Єкатеринбурга кілька днів і 17 травня її прибрали з постаменту. Влада міста стверджує, що символ ЧС-2018 у такому місці встановив один з уболівальників, витративши на це власні гроші.

в Росії на фоні розрухи розмістили рекламу ЧС-2018
В Росії на фоні розрухи розмістили рекламу ЧС-2018

чс-2018 Росія
Користувачі у соцмережах вже встигли поглузувати зі світлин

чс-2018 Росія
Логотип вже прибрали із пустиря. Влада міста каже, що встановив рекламу за власні кошти вболівальник
 

Теги: Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сьогодні, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 57
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні, 18:15 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
2419
Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
сьогодні, 13:16 Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
Настя Сукач 1277
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сьогодні, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 208
День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
сьогодні, 09:03 День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
Ірина Полицька 4 24602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук