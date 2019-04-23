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      Опять потери на Донбассе: погиб украинский воин

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      На Донбассе погиб украинский воин
      На Донбассе погиб украинский воин / Фото из открытых источников

      Из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Оккупанты стреляют по украинским позициям из запрещенного вооружения.

      С начала суток 23 апреля боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

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      Украинский воин погиб, однако подразделения Объединенных сил дали ответ. Потери противника уточняются.

      Пророссийские боевики также стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил возле населенного пункта Южное,
      – говорится в сводке.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершили 6 обстрелов вблизи сел Гнутово и Гранитное, поселков Верхнеторецкое, Пески и Марьинки.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
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