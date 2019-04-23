Опять потери на Донбассе: погиб украинский воин
Из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Оккупанты стреляют по украинским позициям из запрещенного вооружения.
С начала суток 23 апреля боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов, сообщают в пресс-центре штаба ООС.
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Украинский воин погиб, однако подразделения Объединенных сил дали ответ. Потери противника уточняются.
Пророссийские боевики также стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил возле населенного пункта Южное,
– говорится в сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершили 6 обстрелов вблизи сел Гнутово и Гранитное, поселков Верхнеторецкое, Пески и Марьинки.
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