Опять потери на Донбассе: погиб украинский воин

Из-за обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Оккупанты стреляют по украинским позициям из запрещенного вооружения.

С начала суток 23 апреля боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов, сообщают в пресс-центре штаба ООС.

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Украинский воин погиб, однако подразделения Объединенных сил дали ответ. Потери противника уточняются.

Пророссийские боевики также стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил возле населенного пункта Южное,

– говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершили 6 обстрелов вблизи сел Гнутово и Гранитное, поселков Верхнеторецкое, Пески и Марьинки.