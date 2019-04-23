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      Знову втрати на Донбасі: загинув український воїн

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      На Донбасі загинув український воїн
      На Донбасі загинув український воїн / Фото з відкритих джерел

      Через обстріли бойовиків на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Окупанти гатять по українських позиціях із забороненого озброєння.

      Від початку доби 23 квітня бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів, повідомляють у прес-центрі штабу ООС.

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      Український воїн загинув, однак підрозділи Об'єднаних сил дали відповідь. Втрати противника уточнюються.

      Проросійські бойовики також стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Південне,
      – йдеться у зведенні.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" здійснили 6 обстрілів поблизу сіл Гнутове і Гранітне, селищ Верхньоторецьке, Піски та Мар'їнки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Жертви Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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