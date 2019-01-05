Опять столкновения: полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже – видео

В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", которые бросали в правоохранителей бутылки и камни.

Об этом сообщает Le Figaro.

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24 канал сообщал, что во Франции продолжаются мирные акции протеста "желтых жилетов", которые недовольны политикой правительства.

Это столкновение стало первым в Париже в течение по большей части мирного дня протестов в субботу, 5 января. Инцидент случился на набережной Сены неподалеку от мэрии Парижа. Стоит добавить, что протестующие бросали бутылки и камни в полицейских, поэтому те ответили слезоточивым газом.

PARIS #5janvier - Un groupe de gendarme isolé est pris à parti. Ils sont obligés de reculer. #GiletsJaunes #Acte8 pic.twitter.com/saS2QXPySo — Clément Lanot (@ClementLanot) January 5, 2019

Восьмая по счету волна протеста "желтых жилетов", которые выражают недовольство политикой правительства и президента Макрона, проходит в субботу, 5 января, в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе и других французских городах.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?Протесты "желтых жилетов" начались с Франции. Это были водители, протестовавшие против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.





Протесты во Франции



В Париже уже были и стычки с полицией, и слезоточивый газ и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (но его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.



Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на горючее. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права в тот способ, который им кажется правильным.



Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты до них не добрались.