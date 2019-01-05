18:33
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России
      Вєсті Кремля
      14:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:30, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Опять столкновения: полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже – видео

      32 Читати новину українською
      Опять столкновения: полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже
      Опять столкновения: полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже / Фото из открытых источников

      В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", которые бросали в правоохранителей бутылки и камни.

      Об этом сообщает Le Figaro.

      Читайте также: Представителя "желтых жилетов" Эрика Друе задержали в Париже, – СМИ

      24 канал сообщал, что во Франции продолжаются мирные акции протеста "желтых жилетов", которые недовольны политикой правительства.

      Это столкновение стало первым в Париже в течение по большей части мирного дня протестов в субботу, 5 января. Инцидент случился на набережной Сены неподалеку от мэрии Парижа. Стоит добавить, что протестующие бросали бутылки и камни в полицейских, поэтому те ответили слезоточивым газом.

      Восьмая по счету волна протеста "желтых жилетов", которые выражают недовольство политикой правительства и президента Макрона, проходит в субботу, 5 января, в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе и других французских городах.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?Протесты "желтых жилетов" начались с Франции. Это были водители, протестовавшие против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.


      Протесты во Франции

      В Париже уже были и стычки с полицией, и слезоточивый газ и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (но его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.

      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на горючее. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права в тот способ, который им кажется правильным.

      Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты до них не добрались.

      Теги: Новости политики Полиция Эммануэль Макрон Новости Франции Протесты "желтых жилетов" Протесты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Російська економіка проти Путіна
      сегодня , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 2422
      12 блюд на Святвечер
      сегодня , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сегодня , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 482
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сегодня , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 46
      Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      сегодня , 10:00 Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      Олексій Чибісов 3094
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Масштабное ДТП в Афганистане: более 70 погибших
       8 мая 2016 , 15:57
      Пекин пережил рекордный дождь
       22 июля 2012 , 17:21
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук