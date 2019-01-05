Знову сутички: поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів" у Парижі – відео

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів", які кидали у правоохоронців пляшки і каміння.

Про це повідомляє Le Figaro.

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24 канал повідомляв, що у Франції тривають мирні акції протесту "жовтих жилетів", які незадоволені політикою уряду.

Ця сутичка стала першою в Парижі упродовж здебільшого мирного дня протестів в суботу, 5 січня. Інцидент трапився на набережні Сени неподалік від мерії Парижа. Варто додати, що учасники протесту кидали пляшки і каміння в поліцейських, тому ті відповіли сльозогінним газом.

PARIS #5janvier - Un groupe de gendarme isolé est pris à parti. Ils sont obligés de reculer. #GiletsJaunes #Acte8 pic.twitter.com/saS2QXPySo — Clément Lanot (@ClementLanot) January 5, 2019

Восьма за рахунком хвиля протесту "жовтих жилетів", які висловлюють невдоволення політикою уряду та президента Макрона, проходить у суботу, 5 січня, в Парижі, Бордо, Тулузі, Ліоні та інших французьких містах.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.





Протести у Франції



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.