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      У Франції тривають мирні акції протесту "жовтих жилетів", які незадоволені політикою уряду: фото

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      У Франції тривають мирні акції протесту "жовтих жилетів", які незадоволені політикою уряду
      У Франції тривають мирні акції протесту "жовтих жилетів", які незадоволені політикою уряду / afp.com

      У суботу, 5 січня, у кількох містах Франції відбувається восьма за рахунком хвиля протесту "жовтих жилетів", які висловлюють невдоволення політикою уряду та президента Макрона.

      Про це повідомляє AFP.

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      Відомо, що акції відбуваються у Парижі, Бордо, Тулузі та Ліоні. Це перший протест "жовтих жилетів" у 2019 рці.

      У Парижі проходять дві узгоджені акції. Маршрут учасників першої пролягає до будівлі Національних зборів Франції. Інша акція відбувається на Єлисейських полях.

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      У Франції тривають протести "жовтих жилетів"//Фото: AFP

      Крім того, близько 11:00 від 500 до 600 людей зібрались біля Тріумфальної арки, щоб провести мирне зібрання. Деякі з них блокували рух транспорту і вигукували "Макрона у відставку".

      До слова, в інших містах Франції мітинги також поки проходять мирно. Раніше протести "жовтих жилетів" часто переростали в безлади і заворушення.

      Нагадаємо, що французька поліція затримала одного з представників руху "жовтих жилетів" Еріка Друє за проведення у Парижі неузгодженої акції протесту.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.


      Протести у Франції

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.

      Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.

      Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.

      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів" Протести Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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