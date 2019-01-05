У Франції тривають мирні акції протесту "жовтих жилетів", які незадоволені політикою уряду: фото

У суботу, 5 січня, у кількох містах Франції відбувається восьма за рахунком хвиля протесту "жовтих жилетів", які висловлюють невдоволення політикою уряду та президента Макрона.

Про це повідомляє AFP.

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Відомо, що акції відбуваються у Парижі, Бордо, Тулузі та Ліоні. Це перший протест "жовтих жилетів" у 2019 рці.

У Парижі проходять дві узгоджені акції. Маршрут учасників першої пролягає до будівлі Національних зборів Франції. Інша акція відбувається на Єлисейських полях.



У Франції тривають протести "жовтих жилетів"//Фото: AFP

Крім того, близько 11:00 від 500 до 600 людей зібрались біля Тріумфальної арки, щоб провести мирне зібрання. Деякі з них блокували рух транспорту і вигукували "Макрона у відставку".

До слова, в інших містах Франції мітинги також поки проходять мирно. Раніше протести "жовтих жилетів" часто переростали в безлади і заворушення.

Нагадаємо, що французька поліція затримала одного з представників руху "жовтих жилетів" Еріка Друє за проведення у Парижі неузгодженої акції протесту.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.





Протести у Франції



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.