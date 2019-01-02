"Жовті жилети" заблокували стратегічно важливий об'єкт в одному з департаментів Франції

2 січня кілька десятків "жовтих жилетів" заблокували нафтову базу на північному заході Франції.

Про це повідомляє телеканал LCI.

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Вранці 2 січня приблизно 50 "жовтих жилетів" зібралися для того, аби заблокувати нафтову базу поблизу Руана. Вони почали перешкоджати танкерам (суднам) вийти та зайти на базу.

Приблизно о 9 ранку поліція евакуювала нафтобазу, так зазначили у префектурі департаменту Приморська Сена, для якого нафтовий термінал є одним з чотирьох стратегічних об'єктів. Таким чином він нерідко стає місцем для протестів. Його вже двічі блокували "жовті жилети" та активісти CGT, 3 і 13 грудня 2018 року.

Нагадаємо, у французькому місті Руан під час акції протесту "жовті жилети" підпалили двері Банку Франції.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.





Протести у Франції



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.